La star de One Piece, Iñaki Godoy, sur le rôle de Luffy dans la série Netflix

Le casting de Monkey D. Luffy est la clé de ce qui fera le succès de Netflix Une pièce travail, et nous sommes ravis de voir davantage l’énergie et l’optimisme illimités que dégage Iñaki Godoy dans le rôle de Luffy. seul dans la caravane. L’adaptation live-action de Netflix de Eiichirō Odaest de longue date, très apprécié série animée à propos d’une famille de pirates inadaptée devrait être diffusée le 31 août sur le streamer.

Récemment, Godoy a partagé avec Teen Vogue sur YouTube comment il a trouvé son interprétation de Monkey D. Luffy et comment il était vraiment en lui depuis le début : « J’ai réalisé que la chose principale chez Luffy était son sourire. Alors je me suis dit que si je pouvais avoir ce sourire lors de mon audition, je pense que j’aurais de bonnes chances de créer ce personnage. Et hé, je pense que ça a fonctionné ! » dit-il, expliquant qu’il ne savait pas pourquoi Une pièce le créateur Eiichiro Oda ne l’a choisi que plus tard. « Je me souviens que je lui ai posé cette question du genre : « Pourquoi moi ? Pourquoi m’aimes-tu ? Et il a dit que je l’avais fait rire lors de mon audition. Oda a activement défendu la série Netflix, travaillant en étroite collaboration avec le studio pour qu’elle reste fidèle à l’esprit de l’anime.

Pour Godoy, il était important de retrouver Luffy et de se l’approprier. « Entrer dans la peau du personnage de Luffy était un grand défi. Il est très explosif, très optimiste. C’est un gars fou à bien des égards, mais il est aussi gentil et il ne parle pas trop. Il écoute beaucoup. Pour moi, c’était comme si Luffy était un grand rêveur optimiste qui se soucie de ses amis, qui est courageux et engagé et qui fera tout pour réaliser ses rêves… Luffy est extraordinaire donc il faut être différent… Je regardais l’anime et il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre qui était ce type. Il voit une personne qui a été maltraitée, il ne la connaît pas vraiment, et pourtant il a décidé de l’aider. Et quand il fait ça, il le fait avec le sourire. Il se bat et il sourit parce qu’il aime être pirate.

Il a continué en décrivant comment il s’est lié à cela. « Je pense qu’en grandissant, je ressemblais beaucoup à Luffy à certains égards. Je n’avais aucun souci au monde. Tout était tellement amusant… Mayume Tanaka exprime Luffy depuis 1999. Et ce qu’elle a fait est incroyable, incroyable. Et je n’essaierais jamais de reproduire quoi que ce soit de tout cela parce que c’est son propre truc… Plus que de prêter attention à ce que faisaient les acteurs du dub, j’ai vraiment juste prêté attention à ce qu’était le personnage… J’ai retrouvé sa voix juste avec le temps, elle vient d’apparaître… Pendant que je filmais, j’avais ça Une pièce journal, j’ai mis quelques photos de Luffy dans ce livre et j’ai aussi mis quelques photos de moi quand j’étais petit parce que Luffy me rappelle beaucoup moi quand j’étais petit… Je me souviens que j’avais fait ce truc, j’allais sur le plateau et j’arrivais avec une chanson thème. Je me suis dit : ‘W le chapeau est la partie la plus importante à propos de Luffy ?’ Eh bien, il s’amuse, droite? Alors quel est mon objectif ici en tant qu’acteur pour incarner ce personnage ? Eh bien, je veux m’amuser et je veux aider à créer une ambiance amusante. environnement. Donc, chaque fois que j’arrivais sur le plateau, je diffusais la chanson thème de John Cena depuis la voiture.

Godoy a déclaré que la scène la plus difficile à filmer était très importante, où Luffy et Koby parlent de rêves. « C’était une scène très importante parce que Luffy est une question de rêves, donc je savais que je devais réussir cette scène. C’est ce qu’est le personnage… voici ce côté de Luffy qu’il est très gentil et gentil. Ce n’est pas seulement une boule d’énergie, c’est une boule d’énergie qui écoute.

Regardez la vidéo entière sur la chaîne YouTube de Teen Vogue ci-dessous, où Godoy partage tous les aspects de la façon de devenir Luffy, de l’aspect physique aux effets spéciaux et bien plus encore.

Une pièce la première saison sera diffusée le 31 août sur Netflix.

