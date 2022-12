La star de “Noël au Greenbrier”, Josh Murray, sur l’obtention d’une seconde chance à l’amour: “J’avais toujours ce sentiment”

Le nouveau film de Josh Murray sur Fox Nation “Christmas at the Greenbrier” parle d’une seconde chance.

L’acteur joue le rôle du joueur de football professionnel à la retraite Ben, qui a croisé de manière inattendue son ancienne flamme Abby, jouée par Alicia Leigh Willis, dans le complexe de luxe historique, The Greenbrier, pendant les vacances. Après que leur relation ait été déraillée par sa carrière des années plus tôt, les deux doivent décider s’ils sont prêts à risquer leur cœur pour la deuxième fois.

Dans une interview avec Fox News Digital, Murray a expliqué qu’il résonnait avec le thème central de la romance de vacances en raison de sa propre histoire d’amour avec sa femme Catherine.

“Quand je suis sorti pour la première fois avec ma femme actuelle – nous venons de fêter notre premier anniversaire il y a peu de temps – j’ai eu une courte période de rendez-vous avec elle quand nous sortions et les choses n’ont pas fonctionné”, a déclaré Murray.

“C’était un peu émouvant”, a-t-il admis. “Et nous avons cessé de nous parler pendant plus d’un an, et nous ne nous sommes pas vus.”

L’alun de “General Hospital” a poursuivi en disant que Catherine avait déménagé et que les deux avaient perdu le contact. Cependant, le couple s’est de nouveau rencontré lorsqu’elle était en ville pendant la pandémie de COVID-19.

“Et j’avais toujours ce sentiment”, a-t-il déclaré. “J’ai eu l’occasion de m’engager à nouveau avec elle. Mais j’ai eu des déchirements dans le passé, et ça n’a pas marché la première fois. Et j’étais au départ vraiment, vraiment réticent.”

“Ma première réaction a été que je vais juste l’éviter”, a ajouté Murray. “Et j’ai dû faire une introspection et y réfléchir et mon amie m’a traité de lâche. Et je me suis dit:” Ok, eh bien, je ne suis pas un lâche, et je vais lui parler. Finalement, nous avons réussi à résoudre les problèmes et à être sur la même longueur d’onde, et nous nous sommes mariés l’année suivante.”

Murray a déclaré à Fox News Digital qu’il s’était lié aux personnages de Ben et Abby après avoir eu une autre chance d’aimer.

“Ben et Abby avaient un lien fort dans le passé qui n’a pas fonctionné”, a déclaré l’acteur de “Killing Lincoln”. “Ils se sont séparés, ils se sont éloignés. Et ils ont cette chance.”

Il a poursuivi: “Et, vous savez, il y a la peur. Il y a la peur que ça échoue. Que la même chose se produise. Qu’ils se blessent à nouveau. Nous voulons essayer d’apprendre notre leçon et éviter cela. douleur. Mais parfois, nous devons prendre le risque de cette seconde chance pour avoir un résultat différent.

Murray a déclaré que lui et Catherine avaient célébré leur premier anniversaire de mariage avec un voyage à Mammoth Lakes, en Californie, où ils avaient fait de la randonnée et passé beaucoup de temps dans la nature. “Le jour même, nous avons enfin regardé toutes nos vidéos de mariage”, a-t-il ajouté.

L’acteur a déclaré à Fox News Digital que sa préparation pour jouer un ancien quart-arrière de la NFL avait commencé par lancer un ballon de football. Murray a déclaré qu’il était joueur de football lorsqu’il grandissait et qu’il n’avait aucune expérience antérieure du football.

“J’ai dû commencer à m’entraîner. Je lançais le ballon partout, je suppose, pour me familiariser avec le football”, a-t-il déclaré. “Je ne joue pas à un jeu réel dans le film, mais il y a des scènes où nous lançons la balle, alors je devais juste me sentir à l’aise avec ça.”

L’ancien entraîneur-chef des Virginia Tech Hokies, Frank Beamer, était parmi les invités qui ont assisté la première du film le 3 novembre.

Murray a déclaré à Fox News Digital qu’il avait demandé à Beamer son avis sur ses compétences en football dans le film après la projection.

“J’ai dit: ‘Comment ai-je fait, entraîneur?’ Et il a été surpris que je n’aie pas joué au football auparavant”, a déclaré Murray. “Il était comme, ‘Je ne m’en étais pas rendu compte.’ Il a dit, ‘Eh bien, tu cours comme un joueur de football.’ Et puis son ami avec qui il était a dit : “Mais tu lances comme un footballeur.””

Murray a déclaré que l’autre grande partie de sa préparation pour le rôle consistait à se concentrer sur le scénario.

“Cela dépend vraiment du scénario”, a-t-il déclaré. “Souvent, avec ces projets, en particulier la télévision, vous n’avez pas beaucoup de temps pour vous préparer. Mais avec les semaines dont je dispose, plongez vraiment dans le scénario, décomposez-le et tirez les conclusions que je peut en tirer.”

“J’ai eu la chance de discuter avec Alicia Willis, qui joue mon homologue dans le film pendant quelques jours avant de commencer”, a-t-il ajouté. “Et juste un peu d’histoire, un peu de relation de travail. C’était vraiment génial, et c’était merveilleux de travailler avec elle.”

Murray a déclaré à Fox News Digital que même si sa famille n’avait pas beaucoup de traditions de Noël quand il grandissait, lui et Catherine ont commencé à établir leurs propres traditions.

« Maintenant que je suis marié, c’est une toute nouvelle chose, n’est-ce pas ? il a dit. “Maintenant, nous faisons des trucs avec sa famille. Elle a ses propres choses. Donc je suis vraiment en train de redécouvrir nos traditions ou de créer nos propres traditions que nous allons établir pour notre famille.”

“Mais jusqu’à présent, cela inclut d’aller à Big Bear et de faire du snowboard”, a ajouté Murray. “L’année dernière, nous l’avons fait. Nous le faisons encore cette année. Et l’année dernière, nous avons eu de la neige, plus d’un pied de neige à Noël, et je ne pouvais pas descendre la montagne. Nous avons dû descendre la montagne, acheter une chaîne à mettre sur ma voiture, pour que je puisse y conduire.”

“C’était un peu risqué”, a-t-il poursuivi. “Mais avoir la neige était génial, surtout en vivant dans le sud de la Californie. Nous ne voyons jamais la neige normalement à moins de faire quelque chose comme ça. Et c’était tellement cool. Nous avons marché dans la neige, fait de la luge, lancé des boules de neige. C’était amusant. “

Murray sera ensuite vu dans le prochain thriller “Gym Rat”, qu’il a également produit. L’acteur a déclaré à Fox News Digital que le film parlait d’un “maniaque du fitness bodybuilder délirant et légèrement psychotique”.

“C’est dans la boîte”, a-t-il dit. “C’est en post-production. Je prévois de le faire éditer cet hiver et d’envisager la distribution l’année prochaine.”

L’acteur a déclaré à Fox News Digital qu’il avait récemment terminé le tournage d’un autre projet basé sur une histoire vraie et écrit par le scénariste de “Pirates des Caraïbes” et “Shrek”, Terry Rossio.

“Super, super projet et je joue un lanceur d’alerte, et c’est un peu un thriller juridique d’entreprise”, a-t-il déclaré. “Cela sortira probablement l’été prochain. Donc j’ai vraiment hâte que ça sorte.”

“Noël au Greenbrier” est maintenant diffusé sur Fox Nation.