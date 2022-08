La star de Nikhil Siddhartha gagne Rs 75,33 crore dans le monde

Karthikeya 2 est devenu le prochain blockbuster pan-indien alors que la star de Nikhil Siddhartha est aimée par les masses et les classes. Les spectacles du film sont augmentés dans les salles à travers l’Inde alors que le public a opté pour le thriller mystérieux sur Aamir Khan avec Laal Singh Chaddha et Akshay Kumar avec Raksha Bandhan.

Le réalisateur Chandoo Mondeti a gagné un peu plus de Rs 75 crore au box-office mondial, partagé par la star du film Nikhil sur ses réseaux sociaux. S’adressant à son compte Twitter dans la soirée du lundi 22 août, Nikhil a partagé une affiche informant que Karthikeya 2 a collecté Rs 75,33 crore et a écrit: “Merci Indian Movie Lovers ki (Jai)”. L’affiche portait l’inscription “Epic Blockbuster” et “Marching into 100 crores”.

Étant donné que l’intrigue du film tourne autour de la quête du personnage titulaire de Nikhil pour trouver le bracelet de cheville du Seigneur Krishna dans la ville engloutie de Dwarka, nous, à DNA, avons récemment rencontré l’acteur de Happy Days et avons demandé si l’équipe avait déjà eu peur du contrecoup ou d’un demandent l’interdiction de leur film.

Nikhil a déclaré à DNA : “Nous avons montré la réalité, donc nous n’avons jamais eu cette peur. Nous ne faisions rien de mal. Dès le premier jour, nous avons eu le soutien de tous les Indiens… donc ce film n’appartient à aucune religion. Nous sommes en parlant de notre Bharat, nous parlons de la façon dont Ram Rajya existait de l’Europe à l’Indonésie. Nous parlons de points vraiment intéressants, en particulier de la ville engloutie de Dwarka qui existe là-bas mais beaucoup de gens ne le savent pas.

Outre Nikhil, le film sorti le 13 août met également en vedette Anupama Parameswaran, Anupama Kher, Srinivasa Reddy et Harsha Chemudu dans les rôles principaux.