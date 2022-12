La star de Nickelodeon, Kel Mitchell, explique pourquoi il est devenu pasteur de la jeunesse: “J’ai toujours connu Dieu”

Kel Mitchell s’est fait connaître en tant que star adolescente, mais il a récemment eu une vocation très différente.

L’acteur, qui était un incontournable de Nickelodeon dans les années 90 pour des émissions comme “All That” et “Kenan & Kel”, est devenu pasteur agréé en 2019. L’homme de 44 ans est associé au Spirit Food Christian Center à Winnetka. , Californie, où il parle aux jeunes de l’importance de s’appuyer sur la foi dans les moments difficiles. Auparavant, il a été impliqué dans le ministère des aides pendant plus de 10 ans. Selon le Spirit Food Christian Center, la star nominée aux Emmys partage ses enseignements chaque semaine à travers le pays.

“J’ai toujours connu Dieu”, a expliqué Mitchell à Fox News Digital. “J’ai grandi dans une église, mais il y a une différence entre connaître Dieu et avoir une relation avec Dieu. Et je suis arrivé à un point de ma vie où je voulais m’assurer qu’il était dans tout ce que je fais. Parce que quand j’étais en essayant de tout comprendre par moi-même, je me suis retrouvé dans beaucoup de frustration et de situations. Et le problème, c’est qu’une grande partie de la dépression vient de l’intériorisation de la frustration, et vous devez la faire sortir. Et vous devez savoir que vous “Tu es aimé de Dieu et tu es né pour un but. Quand j’ai compris cela, je voulais que les autres le sachent aussi parce qu’il était toujours là pour moi dans les hauts et les bas de ma vie.”

Le natif de Chicago a eu sa chance à Hollywood avec “All That”, la plus longue série d’action en direct de Nickelodeon. Il a diffusé 171 épisodes de 1994 à 2005. La franchise a lancé plusieurs spin-offs à succès, dont “Kenan & Kel”, “The Amanda Show” et “The Nick Cannon Show”, ainsi que le film “Good Burger”, dans lequel Mitchell a joué.

Mais alors que Mitchell faisait rire le public à travers le pays, il faisait face en privé à des luttes personnelles. Mitchell a précédemment décrit comment il était confronté à la dépression et aux pensées suicidaires. Il a crédité sa dévotion à Dieu pour lui avoir donné de l’espoir les jours où il se sentait désespéré.

“Il me donne cette joie que j’ai chaque matin quand je passe du temps avec lui”, a déclaré Mitchell. “Quand j’ai reçu l’appel pour être pasteur de la jeunesse, Dieu m’a parlé si clairement pendant mon temps de prière. Et j’ai dit: ‘Yo, je vais le faire. Je vais le faire.’ Il a été là pour moi. Et je veux que les autres ressentent cette joie et cette paix. Nous voulons que les gens vivent. Nous voulons que les gens profitent de la vie.

Aujourd’hui, Mitchell a dit qu’il avait trouvé la paix. Il partage deux enfants avec sa femme, la rappeuse Asia Lee. Mitchell a deux autres enfants de son précédent mariage avec l’actrice Tyisha Hampton. Cette union a duré de 1999 à 2005.

En 2021, Mitchell a écrit un livre de dévotions quotidiennes intitulé “Mode béni : 90 jours pour améliorer votre foi”. Il est décrit comme un “défi de 90 jours pour recevoir les bénédictions de Dieu et devenir une bénédiction pour les autres”.

Il espère que ses conseils réconforteront ceux qui ont le cafard pendant les vacances.

“Vos mots ont du pouvoir,” expliqua-t-il. “Alors, parlez vraiment de ces choses que vous voulez voir, ces choses que vous voulez manifester, que Dieu vous donne dans votre cœur. Ne parlez pas négativement de vous-même. Il y a beaucoup de discours intérieur négatif là-bas. Là Il y a beaucoup de choses négatives sur les réseaux sociaux. Vous devez vous lever le matin et vous mettre en mode… Vous devez vous préparer pour votre journée.

“Je me lève très tôt, je passe du temps avec Dieu et je lui donne cette anxiété, ce stress”, a-t-il déclaré. “Alors de cette façon, je peux me préparer pour ma journée parce qu’il sait ce qui nous attend. Il ne veut que le meilleur pour nous et pour que nous soyons heureux. Et je veux que tout le monde sache qu’ils sont magnifiquement et merveilleusement faits. Vous devez dites: ‘Aujourd’hui est le jour que le Seigneur a fait, et je garderai ma joie. Je garderai ma paix quoi qu’il arrive.’ Préparez votre journée.”

Mitchell joue dans un nouveau film de vacances VH1 diffusé mercredi intitulé “Tout ce que je ne voulais pas pour Noël”. La comédie est centrée sur Emily Harris (Gabourey Sidibe) qui a écrit une lettre au Père Noël dans l’espoir de lui remonter le moral. Mais heureusement et malheureusement, ses souhaits imbibés de vin commencent à se réaliser. Harris, qui ne se souvient pas de la plupart de ce qu’elle a écrit dans cette lettre, est maintenant confrontée aux conséquences.

Mitchell a dit qu’il avait immédiatement dit oui au film après avoir appris qu’il jouerait un elfe espiègle.

“C’est super génial pour moi d’être dans un film de Noël”, a-t-il déclaré. “J’adore les films de vacances. … Et c’était tellement amusant. J’ai dû porter des chaussettes en sucre d’orge et tout ça. C’est un voyage amusant, un film de bien-être. Mais ce n’est pas votre film de Noël moyen. Et c’est ce qui est tellement cool à ce sujet.”

Plus récemment, Mitchell a retrouvé Kenan Thompson pour “Saturday Night Live” dans un sketch mettant en vedette Keke Palmer. Cela a suscité l’espoir parmi les fans de “Kenan & Kel” que la sitcom obtiendrait le traitement de redémarrage. Mitchell était timide sur le sujet.

“Vous savez quoi? Vous voyez, maintenant nous avons commencé quelque chose”, a-t-il dit. “C’est ce que tout le monde fait. Ils veulent un redémarrage de ‘Kenan & Kel’. Keenan et moi aimons nos fans. Nous parlions juste de ça. Donc, on ne sait jamais.”

Mitchell a déclaré qu’il était conscient que de nombreux anciens enfants stars n’avaient pas toujours les meilleurs résultats. Il espère que son parcours inspirera d’autres personnes à changer leur vie.

“Le truc, c’est qu’avoir une bonne image de soi prend du temps”, a-t-il expliqué. “Il m’a fallu du temps pour comprendre cela aussi. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent à un très jeune âge. Vous êtes plongé dans ce monde où vous jouez tous ces différents personnages, et vous devez savoir si les gens aiment vous à cause de ce personnage ou de qui vous êtes. Et vous êtes aussi adulte devant l’écran. Vous êtes soumis à l’opinion publique.

“Quand nous avons ramené ‘All That’ en 2019, j’ai dit aux enfants quand j’ai rencontré le casting pour la première fois, ‘Vous avez tous été rendus beaux. Ce n’est pas la chose qui vous rend beau ou qui a du succès. Vous avez été rendu beau quand vous étiez dans l’utérus. Ce n’est qu’une partie de votre voyage. C’est un travail, pas votre vie. Vous n’êtes pas votre personnage. Et je pense que c’est très important…. C’est quelque chose que j’aurais aimé qu’on me dise à ce moment-là…. J’ai pris l’avion avec ma mère et mon père pour parler à leurs parents aussi parce que je sentais que c’était aussi très important. Toute la famille devrait être rejointe. ensemble dans ce voyage.”

“Tout ce que je ne voulais pas pour Noël” sera diffusé le 7 décembre à 20 h sur VH1.