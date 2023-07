La star de Nickelodeon, Jennette McCurdy, affirme que sa mère lui a donné des douches jusqu’à l’âge de 18 ans, ce qui l’a rendue « mal à l’aise »

Jennette McCurdy est toujours aux prises avec les séquelles émotionnelles de la relation compliquée avec sa mère autoritaire et sa vie d’enfant star.

Dans une nouvelle interview sur « The Louis Theroux Podcast », McCurdy a discuté de détails intenses de ses mémoires à succès, « I’m Glad My Mom Died ».

McCurdy a expliqué comment sa mère la doucherait jusqu’à l’âge de 17 ou 18 ans et serait « sous la douche avec moi en train de laver et de conditionner mes cheveux, de laver mon corps ».

« Elle me faisait passer des examens mammaires et vaginaux sous la douche et disait qu’elle vérifiait s’il n’y avait pas de bosses, juste un cancer », se souvient la femme de 31 ans.

Elle a noté que sa mère serait habillée, « mais c’était inconfortable pour moi. Je savais que c’était violent pour moi. Et je savais que je ne le voulais pas, mais la seule fois où j’avais même essayé de dire: » Hé, est-ce que tu tu penses que je pourrais me doucher ? Elle a sombré dans l’hystérie, et c’est devenu clair pour moi : « Oh, je ne peux plus jamais essayer de me doucher. » »

JENNETTE MCCURDY SE RAPPELLE QUE SA MÈRE DIT QU’ELLE ÉTAIT « TOUT ÉPUISÉE »: « QU’EST-CE QUI EST ARRIVÉ À MA BONNE PETITE FILLE ? »

La mère de McCurdy, Debbie, ne s’est arrêtée que lorsqu’elle était physiquement incapable d’être avec sa fille en raison d’un traitement pour son cancer, et McCurdy est partie en tournée.

L’actrice et auteure a fait ses débuts en tant qu’enfant actrice et est devenue bien connue pour avoir joué dans les séries Nickelodeon « iCarly » et « Sam & Cat », qui mettait également en vedette Ariana Grande.

Quant à savoir pourquoi sa mère a choisi de forcer McCurdy à la laisser la doucher, elle ne pouvait que spéculer.

« Je pense que c’est la peur de grandir. C’est la surveillance du corps », a-t-elle déclaré.

La mère de McCurdy est décédée d’un cancer en 2013 alors que la star n’avait que 21 ans.

‘ICARLY’ STAR JENNETTE MCCURDY RIPS NICKELODEON: MON ENFANCE A ÉTÉ ‘EXPLOITÉE’

Au cours de l’interview, McCurdy a expliqué à quel point elle était profondément empêtrée avec sa mère, remontant à l’époque où elle était très jeune et commençait à développer des seins.

« Il a toujours été très clair pour moi que ma mère ne voulait pas que je grandisse, pas seulement pour jouer, mais j’avais aussi l’impression que sa valeur était liée à ma jeunesse », se souvient McCurdy. « Avec moi étant jeune, elle avait quelque chose à faire. Elle se sentait bien. Moi, en grandissant, j’avais l’impression qu’elle perdait son sens. »

Elle se souvient avoir demandé à sa mère si elle pouvait arrêter son développement physique, et c’est à ce moment-là qu’elle a dit que sa mère l’avait initiée à la restriction calorique à l’âge de 11 ans, ce qui a finalement conduit à un trouble de l’alimentation chez McCurdy.

« Elle m’a pesé tous les jours et elle a mesuré mes cuisses avec un ruban à mesurer », a déclaré McCurdy. « Elle m’a appris ce qu’étaient les diurétiques, et nous lisions des livres sur les calories ensemble et étions constamment juste là-dedans, en quelque sorte comme des partenaires dans le crime, et c’était incroyable. »

« Je sais maintenant à quel point c’est déformé », a-t-elle ajouté, mais a expliqué que même si cela la faisait se sentir proche de sa mère, cela a conduit « à une relation très ardue avec la nourriture ».

McCurdy souffrait d’anorexie et de boulimie, cette dernière lui causant encore des problèmes de dents à ce jour.

Elle a révélé qu’elle devait fréquemment se rendre chez le dentiste parce que « l’acidité dans les liquides de votre estomac use simplement votre émail et fait pourrir vos dents ».

McCurdy a poursuivi: « J’ai en fait perdu une dent à un moment donné dans les toilettes d’un avion, et ça pue, et c’est affreux, et c’est un vrai point bas pour moi. »

Heureusement, McCurdy dit qu’elle est dans une meilleure position en ce qui concerne sa relation avec la nourriture.

« Je me considère complètement rétablie », a-t-elle déclaré.