La star de Netflix partage des photos douces-amères de la saison interrompue de l’émission – laissant les fans le cœur brisé

La star de NETFLIX, Kate Nash, a partagé une série de photos inédites de l’émission supprimée GLOW et The Society – laissant les fans le cœur brisé.

En 2020, la plateforme géante de streaming a fait volte-face sur sa décision de renouveler la série pour une quatrième saison.

La star de Glow, Kate Nash, a partagé des photos de la quatrième saison qui n'ont jamais été diffusées

La dernière série a été supprimée au milieu de la pandémie de coronavirus

LUEUR était trois semaines après le tournage de la nouvelle série et avait terminé un épisode et commencé un second lorsque la production a été retardée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Avance rapide de trois ans et l’actrice Kate, qui a joué Rhonda dans la comédie dramatique américaine, a partagé des images des coulisses de la saison annulée.

Elle a écrit: «La saison de la lueur que vous n’avez jamais vue. Netflix, j’ai un vrai moment de mémoire, d’accord… laissez-moi vivre !

La star de la télévision a partagé des photos aux côtés de ses co-stars vêtues de tenues élaborées et posant sur le ring de lutte.

Kate a déclaré aux fans: “Nous avons filmé deux épisodes mais nous avions des scripts pour tous.”

Les fans de l’émission étaient ravis de voir les photos déterrées, mais aussi dégoûtés que la série n’ait jamais été diffusée.

L’un d’eux a écrit : « Ce spectacle était incroyable. Je souhaite que cette saison se produise.

Un autre a posté : « Cette émission me manque beaucoup. Vous avez tous été incroyables, j’aurais aimé avoir ça la saison dernière.

Un troisième a ajouté: “Je reste en colère, nous n’avons pas eu cette saison et j’espère que nous pourrons la voir de toute façon !!!”

Quelqu’un d’autre a fulminé: «Victé, il s’est terminé avant de pouvoir terminer l’histoire. Les dirigeants de Netflix devraient se regarder attentivement.

“Une série terminée obtient de meilleures reprises qu’une série qui n’en a pas. Je vis toujours dans l’espoir que cela puisse arriver.

Netflix a pris la décision de supprimer la dernière série au milieu de la pandémie de coronavirus.

La distanciation sociale a rendu les scènes de lutte impossibles à filmer, ce qui en fait une autre victime de l’arrêt de la production liée au coronavirus.

“Nous sommes très reconnaissants aux créateurs Liz Flahive et Carly Mensch, Jenji Kohan et à tous les scénaristes, acteurs et équipes d’avoir partagé cette histoire sur les incroyables femmes de GLOW avec nous et le monde.”

Qu’en plus de couvrir les coûts supplémentaires liés au COVID pour son grand casting de 20, cela signifiait que la série n’était pas en mesure de continuer. Cependant, tous les habitués de la série ont été entièrement payés pour la saison 4.

Un porte-parole de Netflix a déclaré dans une déclaration à Deadline : « Nous avons pris la décision difficile de ne pas faire une quatrième saison de GLOW en raison de COVID, ce qui rend le tournage de cette émission physiquement intime avec sa grande distribution d’ensemble particulièrement difficile.

À l’époque, les créateurs de la série Liz Flahive et Carly Mensch ont publié une déclaration émotionnelle qui disait: «COVID a tué de vrais humains. C’est une tragédie nationale et devrait être notre priorité. COVID a également apparemment supprimé notre émission.

“Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW. On nous a donné la liberté créative de faire une comédie compliquée sur les femmes et de raconter leurs histoires. Et lutter. Et maintenant c’est parti.

«Il se passe beaucoup de choses merdiques dans le monde qui sont bien plus importantes que cela en ce moment. Mais ça craint quand même qu’on ne puisse plus revoir ces 15 femmes dans un cadre ensemble.

Le couple a terminé la déclaration avec des éloges pour leur distribution, ajoutant: «Notre distribution de clowns bizarres et notre équipe héroïque nous manqueront. C’était le meilleur travail.

Les fans de Glow ont eu le cœur brisé à ces images de la saison quatre

Kate a déclaré qu'ils avaient filmé deux épisodes avant qu'il ne soit annulé