La star de Netflix, Keri Russell, veut apprendre le gallois

L’actrice a dit Lucie Owen : « Je sais que c’est ennuyeux, nos da, je sais compter, des choses normales et vivables. Mais Math parle à Sam presque exclusivement en gallois. »

La femme de 48 ans a déclaré qu’elle avait acquis les bases en entendant son autre moitié parler à sa famille et à leur fils Sam.

Keri Russell entretient une relation à long terme avec l’acteur Matthew Rhys, né à Cardiff, qu’elle a rencontré sur le tournage du drame d’espionnage The Americans.

Une star de la série télévisée The Diplomat souhaite apprendre le gallois pour pouvoir parler à son fils dans cette langue.

Russell a déclaré qu’elle devait visiter le centre d’apprentissage gallois Nant Gwytheyrn, à Llithfaen, Gwynedd, étant devenue fascinée par la culture galloise.

« Tout ce qui concerne la culture galloise depuis l’eisteddfod, tout est entouré de poésie, de danse et d’art en général », a-t-elle déclaré.

« Rencontrer Math et en apprendre davantage sur cela, cela fait vraiment partie de qui il est, et à quel point c’est cool que les enfants grandissent en se produisant dans cette ancienne tradition d’art, de danse et de chant. »