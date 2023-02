La star de Netflix, Alison Brie, court nue dans le couloir de l’hôtel pour son mari Dave Franco

Alison Brie est prête à tout pour faire sourire son mari, Dave Franco.

L’actrice a posté une vidéo d’elle courant nue dans un couloir d’hôtel sur ses réseaux sociaux pour le surprendre.

La nudité de Brie est floue alors qu’elle se précipite vers la porte de la chambre d’hôtel de Franco et frappe plusieurs fois avant qu’il ne réponde. Quand il la voit, elle le salue d’une voix chantante en disant : “Bonne soirée de première !”

Franco, qui, selon Brie, pensait qu’elle était sous la douche, rit et répond : “Sortez du couloir !” Elle répond en plaisantant : “J’ai déjà fait trois tours !”

ALISON BRIE DIT QU’ELLE A ÉTÉ DEMANDÉE D’ENLEVER SON TOP PENDANT L’AUDITION “ENTOURAGE”

“Que faire lorsque votre mari se sent anxieux à propos de la première de son film”, a-t-elle écrit dans la légende, ajoutant que leur nouveau film Amazon Prime “Somebody I Used to Know” est disponible en streaming.

Le film a été écrit et réalisé par Franco et met en vedette Brie en tant que bourreau de travail retournant dans sa ville natale, renouant avec un ex et de vieux amis alors qu’elle reconsidère sa vie.

Brie et Franco se sont mariés en 2017 après six ans de relation. Dans une interview sur “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, elle a révélé qu’un ami les avait installés lors du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans en 2011.

L’ancienne star de “GLOW” ne semble pas hésiter à se déshabiller.

En 2017, lorsque la série nominée aux Emmy Awards a fait ses débuts sur Netflix, Brie a parlé avec Playboy et a déclaré que le rôle lui rappelait ses “jours nudistes à l’université et ce sentiment de” Oh oui, j’aime mon corps et c’est amusant et idiot et ça va.'”