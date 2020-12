La star de Neighbours, Craig McLachlan, a été débarrassée de toutes les allégations selon lesquelles il aurait agressé quatre femmes lors d’un spectacle sur scène dans son Australie natale.

Le jeune homme de 55 ans a fait face à sept accusations d’attentat à la pudeur et six autres de voies de fait simples, mais les a toujours nié.

Il a été déclaré non coupable des 13 chefs d’accusation par un magistrat de Sydney mardi.

Les allégations découlaient d’une production australienne en 2014.







McLachlan a déclaré au tribunal en novembre que les câlins et les baisers entre interprètes étaient « courants » dans son domaine de travail, et a insisté sur le fait que tout contact inapproprié sur scène « ne pouvait être qu’accidentel ».

Rendant son jugement, la magistrate Belinda Wallington a déclaré que si elle acceptait certains des témoignages des quatre plaignants, cela ne suffisait pas pour prouver les accusations – dont une selon laquelle McLachlan avait chatouillé l’intérieur de la cuisse d’une femme alors qu’elle était sur scène.







Dans sa décision, le magistrat Wallington a déclaré que les récits des «témoins courageux et honnêtes» d’incidents présumés n’étaient pas suffisants pour prouver l’intention de McLachlan.

« Je ne peux pas exclure la possibilité qu’un sens de l’humour égoïste et autoproclamé ait amené l’accusé à penser véritablement … [she] consentait à ses actes », a déclaré le magistrat, selon ABC.







Suite au verdict, McLachlan a fait l’éloge de son équipe juridique.

« Nous avons maintenu un silence digne et respectueux pendant près de trois ans et avons fait confiance à la loi. Et nous sommes ici aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Les affaires de diffamation de McLachlan contre Fairfax Media, l’Australian Broadcasting Corporation et une ancienne co-vedette devraient maintenant reprendre, après avoir été suspendues pendant que des poursuites judiciaires avaient lieu.

McLachlan est apparu en tant que Henry Ramsay dans plus de 800 épisodes du populaire feuilleton australien Neighbours. Il a également eu un hit au Royaume-Uni avec son morceau Mona, qui a atteint le numéro 2 en 1990.