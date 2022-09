La star de “NCIS”, Pauley Perrette, révèle qu’elle a survécu à un grave accident vasculaire cérébral : “Je suis toujours là”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pauley Perrette, ancienne du “NCIS”, s’est confiée aux fans sur le fait d’avoir surmonté un “accident vasculaire cérébral massif” qu’elle a subi il y a un an et sur la façon dont elle célèbre sa vie.

“Il y a un an, j’ai eu un gros coup”, a partagé l’actrice dans un post sur Twitter. “Avant cela, j’ai perdu tant de famille et d’amis bien-aimés, Et papa Et puis Cousin Wayne Pourtant, toujours un survivant après cette vie traumatisante qui m’a été donnée jusqu’à présent… Et toujours si reconnaissant, Toujours si plein de foi, Et TOUJOURS ICI!”

L’alun de “NCIS” a également partagé une vidéo d’accompagnement, dans laquelle elle réfléchit : “Combien de fois est-ce que je trompe la mort ?” Perrette a cité un incident survenu en 2014 lorsqu’elle a été hospitalisée après avoir subi une réaction allergique massive à la teinture pour cheveux noirs de son personnage de télévision et une attaque en 2015 par un sans-abri à l’extérieur de sa maison. Perrette a également révélé qu’il s’agissait “d’une victime de violence domestique et d’un viol”.

“Et je suis toujours là”, a-t-elle conclu la vidéo.

En 2019, Perrette a également partagé avec ses fans qu’elle avait passé du temps à l’hôpital après avoir manqué une présentation CBS Upfront.

“Eh bien c’était ma nuit !” elle a écrit . “Pas de soucis, bon état de santé. Juste une chance de porter une belle robe!” La photo montrait l’actrice faisant un signe de paix alors qu’elle portait un pantalon de survêtement dans le lit d’hôpital avec une intraveineuse dans le bras.

Perrette a quitté “NCIS” en mai 2018 après avoir joué dans la série bien-aimée pendant 15 saisons. Elle a joué la scientifique médico-légale Abby Sciuto.

