La star de “NCIS: New Orleans”, Lucas Black, explique pourquoi il a quitté la série à succès: “C’en était assez”

Lucas Black a dit au revoir à “NCIS: New Orleans” en 2019 – et n’a pas regardé en arrière depuis.

L’acteur, l’un des acteurs originaux du spin-off “NCIS”, a joué le rôle de l’agent Christopher LaSalle de 2014 jusqu’à ce qu’il soit tué dans la saison 6. L’homme de 39 ans est également apparu sur “NCIS” de 2014 à 2017.

“Je pense qu’en entrant dans la série, j’ai réalisé que la façon dont elle fonctionnait ne durerait pas éternellement pour moi”, a expliqué Black à Fox News Digital. “Étant dans le secteur du divertissement depuis mon plus jeune âge, j’ai pu reconnaître à quel point cela peut être destructeur pour les familles. La plupart du temps, c’est parce que vous êtes loin de chez vous pendant une longue période et que les heures de travail sont très longues… Pendant trois ans, il était normal de travailler 70 heures par semaine.”

“J’irais travailler, les enfants seraient toujours au lit. Je rentrais à la maison et ils seraient déjà au lit pour la nuit et se rendormiraient à nouveau. Cela n’augure rien de bon avec votre relation avec vos enfants… alors pour nous, nous savions que cela ne pouvait pas durer éternellement.”

“Le spectacle nous a bien plu”, a partagé le père de trois enfants. “Nous avons passé un bon moment. C’était une bonne course et nous avons sacrifié beaucoup de temps en famille. Mais à un moment donné, c’était assez. Il était temps pour nous de… reprendre beaucoup de ce temps et passer ce temps de qualité l’un avec l’autre qui a été sacrifié pendant six ans.”

La star a déclaré que ses camarades de casting “respectaient” sa décision de quitter la populaire série CBS.

“Je pense qu’au début, ils auraient pu être surpris”, a-t-il déclaré. “En raison de la façon dont les informations sont transmises, cela peut sembler un peu soudain. Mais ce n’était pas soudain pour moi. C’est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps. Mais la plupart des acteurs l’ont respecté et ils ont compris les raisons parce qu’ils connaissent le train-train de la télévision en réseau.”

Black a déclaré qu’il avait encore de bons souvenirs des co-stars Mark Harmon et Michael Weatherly.

“C’était amusant de travailler avec Mark”, a déclaré Black. “Je me souviens des deux premiers épisodes sur lesquels j’ai travaillé… [we] parlaient du calendrier et comment ça allait être une corvée. Mark a dit : ‘Ouais, tu vas apprendre à faire la sieste.’ C’était tellement vrai…. Je faisais une sieste pendant la pause déjeuner pour rester fraîche pour le travail du soir.”

Alors que Black passe maintenant plus de temps de qualité avec sa famille, il reste également occupé à jouer. Il joue actuellement dans “Legacy Peak” de Pure Flix, dans lequel son personnage part à l’aventure pour gagner le cœur des enfants de son amour. Black a déclaré que c’était sa femme qui l’avait convaincu de prendre le film.

“C’était vraiment une prière exaucée pour moi et ma famille”, a-t-il déclaré. “Quand j’ai lu le scénario, je n’en ai pas parlé avec ma femme. Je lui ai juste demandé de le lire. Elle l’a lu, et elle vient vers moi avec les larmes aux yeux et dit : ‘Je ne sais pas pourquoi vous ne voudriez pas faire partie de ce projet.'”

“Nous avons décidé de prendre une année sabbatique et de vraiment réfléchir et de nous connecter avec mon Père céleste et de passer du temps ensemble en famille. [But] nous avons également remarqué un grand changement de culture en 2020. J’ai eu l’impression pendant longtemps que le divertissement [had] sapé le rôle de la paternité… Le rôle de la paternité [was] attaqué.”

“Donc, pour obtenir un scénario comme” Legacy Peak “, une histoire de paternité positive, une qui met les pères sous un bon jour, une qui élève et encourage… Je ne pouvais pas dire non”, a-t-il poursuivi. “C’est une histoire que vous pouvez vous asseoir et regarder avec toute votre famille. Et les pères devraient être fiers que leurs enfants la voient, que cela va les mettre sous un bon jour. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de faire ce projet. Et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont cela s’est passé.

Alors que Black regarde vers l’avenir, il espère être impliqué dans des films qui continueront de transmettre un message positif aux familles.

“J’aimerais voir des films qui embrassent les traits de caractère que Dieu a donnés à l’homme pour protéger les innocents et subvenir aux besoins des innocents”, a-t-il partagé. “Si nous utilisons les traits que Dieu nous a donnés en tant qu’homme pour faire le bien, cela serait adopté au lieu d’être considéré comme négatif… J’aimerais voir un contenu qui embrasse les qualités que Dieu a données à l’homme pour faire le bien. Je pense que “Legacy Peak” fait cela. Mon personnage utilise ces traits pour protéger les enfants, pour protéger les innocents, pour subvenir à leurs besoins, pour les maintenir en vie alors qu’ils survivent dans la nature. Je pense que c’est nécessaire dans notre culture aujourd’hui. Je pense nous devons célébrer les hommes de notre culture au lieu de les abattre.”

Ces jours-ci, le natif de l’Alabama se concentre avec bonheur sur ses enfants alors qu’il leur enseigne son amour pour les grands espaces, y compris la chasse et la pêche.

“Vous devez être intentionnel quant à vos valeurs fondamentales, surtout en tant que parent [in terms of] comment vous voulez passer du temps avec vos enfants, comment vous voulez que cette relation soit et à quoi vous voulez qu’elle ressemble », a-t-il dit. « Nous pouvons facilement nous laisser prendre dans nos carrières, nos ambitions égoïstes… Dieu nous a donné une responsabilité subvenir aux besoins de notre famille, mais nous devons avoir cette marge dans nos vies. Nous devons être présents dans la vie de nos enfants.”

“Cela peut être difficile à faire”, a admis Black. “Je pense que ça m’a pris du temps. J’ai dû [sit] me concentrer sur la façon dont je veux passer du temps avec mes enfants et à quoi cela va ressembler… Je veux être là pour eux. Dieu nous a donné la responsabilité de les protéger et de les enseigner. Et nous devons le faire maintenant parce qu’il y a tellement de façons de se faire attaquer [by] notre culture. Nous devons être attentifs à ce qu’ils voient sur les écrans et au type d’informations qu’ils entendent.”

Black a également partagé qu’il était impatient de jouer un personnage qui “dirige les gens vers Jésus”.

“[The film] montre que vous pouvez trouver la guérison de lui », a-t-il déclaré. « Mon personnage se tourne vers Dieu pour obtenir de l’aide. Il va vers lui en prière tout au long de l’histoire… Il a eu quelques douleurs dans sa petite enfance que son père terrestre lui a laissé… Mais il a retrouvé l’amour de son Père Céleste. Cela le comble et le satisfait.”

“Legacy Peak” est disponible en streaming sur Pure Flix.