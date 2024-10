L’ancienne star de « Naked and Afraid » Sarah Danser est décédée mardi des suites d’un accident de voiture à Hawaï à l’âge de 34 ans.

La star de télé-réalité, apparue dans la série de survie en 2017, a été tuée lorsqu’un homme de 59 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une voiture garée à Kahala, à Honolulu. Rapports KSLA

Danser, qui était assis sur le siège passager, a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique. Elle a succombé à ses blessures le 22 octobre.

Le conducteur de la voiture a été hospitalisé dimanche et se trouve actuellement dans un état grave.

Une femme qui se trouvait dans le véhicule garé a également été hospitalisée, tandis que l’homme à côté d’elle était assise a refusé de se faire soigner, a indiqué la police d’Honolulu.

Les flics ont indiqué que même si la vitesse était un facteur dans l’accident, la drogue ou l’alcool n’étaient pas impliqués, ajoute le média.

« Magique est la façon de la décrire », a déclaré le frère de Sarah, Jake Danser, au média. « Sarah avait cette énergie positive en elle qui remplissait vraiment l’environnement dans lequel elle se trouvait. »

« J’ai réellement vu à quel point elle faisait une différence dans la vie des autres. Je pense qu’elle m’a sauvé la vie une fois, en plongeant en Indonésie », a ajouté son père, Dan Danser.

Le Post a contacté les représentants de Warner Brothers Discovery, le réseau qui diffuse la série de téléréalité, pour obtenir leurs commentaires.

Au moment de sa mort, Sarah travaillait chez Island Divers Hawaii. Le centre de plongée sous-marine lui a rendu hommage suite à l’annonce de son décès.

« Le cœur lourd alors que nous disons au revoir à un bon ami et grand capitaine. Sarah a apporté une grande énergie à tous ceux avec qui elle est entrée en contact. Vous allez beaucoup nous manquer », ont-ils a écrit sur Facebook Jeudi.

Le message était accompagné d’une capture d’écran de la finale de Sarah Téléchargement sur Instagramqui était une photo d’elle sur un bateau.

« Qui reconnaît ce bateau ? Regardez qui la conduit ! 😅🙌 », a écrit Sarah en légende du message du 11 octobre.

La native du Colorado vivait à Hawaï depuis 12 ans avant sa mort. Sarah Danser / Instagram

Sarah s’était identifiée comme une « pirate » et une « capitaine de bateau, SCUBA Diver [and] Survivaliste » sur les réseaux sociaux.

La native du Colorado vivait à Hawaï depuis 12 ans avant sa mort.

Après être apparue dans « Naked and Afraid » en 2017, Sarah est revenue l’année suivante pour le spin-off intitulé « Naked and Afraid XL ».

Elle a également participé à « Fight to Survive » l’année dernière.

Sa co-star de « Naked and Afraid », Melissa Lauren, a depuis rendu hommage, affirmant que Sarah « était [one] des âmes les plus aventureuses que j’ai jamais rencontrées.

La dernière publication Instagram de Danser était une photo d’elle souriant sur un bateau. Sarah Danser / Instagram

« Elle n’était pas seulement une farouche survivante sur ‘Naked and Afraid’ (elle a terminé XL en Afrique du Sud avec moi), mais une survivante du cancer du sein qui a gardé une attitude inspirante et positive tout au long de son traitement. »

« Repose en paix Sarah, je sais que tu es en train d’explorer quelque part », a ajouté Lauren.