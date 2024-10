Sarah Danser, vétéran de la télé-réalité, connue pour ses apparitions dans la série survivaliste de Discovery Channel Nu et effrayé, est décédé le 22 octobre à la suite d’un accident de voiture le 20 octobre à Kahala, Hawaï, selon la chaîne de télévision locale KSLA.

Citant un rapport de police, le commissariat a indiqué que Danser était passager d’une voiture dont le conducteur a perdu le contrôle et a percuté un véhicule stationné. Le conducteur ainsi qu’une des personnes à bord de la voiture garée ont également été blessés et hospitalisés dans un état grave. Danser a été transporté à l’hôpital dans un état critique et est décédé deux jours plus tard.

Originaire du Colorado qui vivait à Hawaï depuis plus d’une décennie selon KSLA, Danser est apparu dans la saison 8 (2017) et la saison 11 (2020) de Nue et effrayée ainsi que la saison 4 (2018, édition all-star), la saison 6 (2020) et la saison 7 (2021) de Nu et effrayé XL.

Elle a récemment joué dans une autre série de téléréalité survivaliste, 2023 de la CW. Combattez pour survivre.

« Sarah était l’une des âmes les plus aventureuses que j’ai jamais rencontrées », a déclaré mon collègue. Nu et effrayé » a écrit la star Melissa Lauren sur Facebook. « Elle n’était pas seulement une féroce survivante sur Nu et effrayé (elle a complété XL en Afrique du Sud avec moi), mais une survivante du cancer du sein qui a gardé une attitude inspirante et positive tout au long de son traitement. Elle aimait l’océan, la nature et l’exploration – je l’ai toujours considérée comme une « pirate des temps modernes ».

En elle Biographie InstagramDanser se décrit comme « Pirate, capitaine de bateau, plongeuse sous-marine, survivante ».

« Elle faisait partie de ces personnes qui voyaient le monde à travers les yeux d’un enfant, émerveillées par les choses que beaucoup d’entre nous tenons pour acquises », a poursuivi Lauren. « Repose en paix Sarah, je sais que tu es en train d’explorer quelque part. »