La star de la télévision Jasmin Bhasin, qui a été vue dans l’émission de téléréalité controversée « Bigg Boss 14 », a mis le feu à Internet avec sa dernière photo prenant la pose dans un haut sans dos.

La diva, qui est vue assise sur un canapé blanc orné de coussins roulants, est vêtue d’un ensemble blanc, alors qu’elle prend la pose pour la caméra de manière à ce que son dos nu soit visible. La photo de profil de Jasmin lui permet d’afficher son corps bien tonique alors qu’elle regarde l’objectif de la caméra pour le clic.

Un maquillage minimal, des cheveux au centre avec des vagues latérales en cascade, une légère teinte de rose sur les lèvres et aucun accessoire pour compléter le look de Jasmin. Tourné dans le fond d’un papier peint présentant des plantes et des feuilles, Jasmin était d’une beauté à couper le souffle dans l’image désormais virale.

Regarde:

Dès que Jasmin a mis la photo, les fans ont été impressionnés par sa beauté. «Tu es tellement belle Jasmin», a écrit un utilisateur. «Fabuleux», a écrit un autre. « Hotness », a écrit un autre utilisateur.

En plus de figurer dans l’émission de télé-réalité, Jasmin a été vu aux côtés de son petit ami Aly Goni dans le clip vidéo de Tony Kakkar intitulé « Tera Suit ». Le duo a partagé l’écran pour la première fois et c’était vraiment un régal pour les yeux endoloris de les regarder ensemble. Produit par Desi Music Factory, la chanson est devenue un succès instantané et elle est récemment entrée dans le club des 100 millions de vues.

Plus récemment, le couple a été vu dans un autre clip intitulé «Tu Bhi Sataya Jayega», qui est une histoire d’amour, de trahison et de chagrin. La chanson est sortie le 27 avril et a créé beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux alors que les fans adoraient Jasmin et Aly ensemble à l’écran encore une fois!