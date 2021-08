La star de ‘Naagin 5’, Surbhi Chandna, fait monter la température en bikini rose depuis ses vacances aux Maldives | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice de Naagin 5, Surbhi Chandna, enflamme Internet avec ses dernières photos dans un bikini rose et jaune à motif peau de serpent de ses vacances aux Maldives. Surbhi s’est rendue sur son compte Instagram le lundi 2 août pour partager une série de photos sensuelles en bikini.

L’actrice peut être vue en train de profiter de ses vacances sur la plage au bord du magnifique océan bleu. Sur les photos de la décharge de photos, l’actrice d’Ishqbaaz peut être vue portant des lunettes de soleil élégantes de petite taille et un foulard Christian Dior autour de la taille dans certaines d’entre elles. L’actrice a accessoirisé son look en portant des bracelets en or et une bague à l’une de ses mains.

« The Ocean Breeze met mon esprit à l’aise en absorbant toutes les vibrations des Maldives », a écrit l’actrice en légende de son message.

Découvrez son article :

Les amis de Surbhi de l’industrie n’ont pas pu s’empêcher de commenter son message. « Putain de merde ! Trop chaud pour gérer une fille », a écrit Rohit Roy. Mona Lisa a commenté: « O my my » tandis qu’Aishwarya Khare a écrit: « Wow hottieeeee ». Disha Parmar, Meera Deosthale, Adaa Khan et Niilam Paanchal ont laissé tomber des emojis de feu dans la section des commentaires.

Plus tôt, l’actrice a partagé un post d’avoir un dîner romantique seule sur la plage. « PerGola Dinner Night Done Right Êtes-vous tenté ??? », Surbhi a légendé son message.

Surbhi Chandna est célèbre pour avoir joué dans des émissions comme Naagin 5, Ishqbaaz, Sanjivani 2, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, entre autres. Le rôle avait déjà été joué par des actrices célèbres comme Mouni Roy, Surbhi Jyoti, Anita Hassanandani, Karishma Tanna, Sayantani Ghosh, Jasmin Bhasin et Hina Khan.