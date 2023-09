La star de « My Unorthodox Life » Julia Haart révèle les détails de sa vie dans la communauté juive orthodoxe dans laquelle elle a grandi.

Haart, aujourd’hui âgée de 52 ans, a admis qu’elle avait allaité son frère alors qu’elle allaitait également sa fille aînée. La star de Netflix a expliqué que son plus jeune frère a en fait quelques mois de moins que sa fille aînée, qui a maintenant 30 ans.

« Tu veux entendre une vraie pensée ? J’ai soigné mon frère », a déclaré Haart sur le podcast « Not Skinny But Not Fat ». « Ma mère m’a dit : ‘Oh, tu allaites déjà ta fille. Prends-le aussi. Alors, j’ai fini par allaiter mon frère et ma fille. C’est une folie. »

« Je ne pense pas qu’il s’en souvienne », a-t-elle noté.

Haart a ensuite comparé la vie dans la communauté juive orthodoxe à la vie dans les années 1800.

« Il y a quelques centaines d’années, tout le monde avait une nourrice, n’est-ce pas ? On n’allaitait pas son propre bébé si on avait de l’argent. »

« C’est la communauté dans laquelle j’ai vécu. J’ai vécu dans les années 1800. Je dis toujours aux gens que je suis un voyageur temporel. Si vous voulez comprendre le monde dans lequel j’ai vécu, remontez aux années 1800, c’est tout. J’ai vécu au XVIIIe siècle. siècle d’existence. »

Haart a quitté la communauté Haredi de New York en 2013. Elle avait alors 42 ans. L’ancienne PDG d’Elite Model Management partage quatre enfants avec un homme qu’elle devait épouser à l’âge de 19 ans : Batsheva, Miriam, Shlomo et Aron.

« Je me suis interrogé [Orthodox Judaism] toute ma vie – en silence, à l’intérieur. Mais ils m’avaient convaincu que j’étais intrinsèquement défectueux parce que je n’étais pas d’accord avec le système », a expliqué Haart.

Haart a finalement commencé à réaliser que c’était « le système » et non elle-même qui était défectueux lorsque sa fille Miriam, aujourd’hui âgée de 23 ans, a commencé à remettre les choses en question à l’âge de cinq ans.

« Quand elle a commencé à remettre les choses en question, personne n’a pu me convaincre qu’elle avait des défauts. Parce qu’elle avait cinq ans », a déclaré la star de télé-réalité. « Vous savez, et ils m’avaient convaincu que quelque chose n’allait pas chez moi pour l’interrogatoire, mais quand elle a commencé à le remettre en question, c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que ce n’était pas moi, c’était le système. Le système ne va pas. »

