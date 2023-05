La star de My Name Is Earl méconnaissable après avoir perdu le 21e alors que nous révélons où en sont les acteurs maintenant… y compris un mariage difficile de 16 mois

SERVING fans une tranche hilarante de la vie américaine dans une petite ville, My Name Is Earl a été un succès retentissant lorsqu’il a éclaté sur nos écrans de télévision il y a près de deux décennies.

De 2005 à 2009, la sitcom a vu le petit voleur Earl Hickey – joué par Jason Lee – faire une liste de toutes les mauvaises choses qu’il avait faites pour tenter de réparer les torts et gagner du bon karma.

La sitcom Noughties a été un énorme succès, mais elle n'a duré que quatre séries

À ses côtés se trouvait Ethan Suplee dans le rôle de Randy, le frère stupide du protagoniste qui s’est frayé un chemin à travers la vie dans la ville fictive de Camden.

Peu de temps avant d’être choisi pour My Name Is Earl, Ethan, 47 ans, était devenu sobre après avoir consommé de l’alcool et de la drogue pour engourdir la douleur d’être régulièrement mis au régime pour essayer de contrôler son poids.

Maintenant, l’acteur est à un monde loin de son personnage, ayant perdu 21 pierres et tombant à 9% de graisse corporelle.

« Je ne peux pas dire que perdre du poids m’a rendu plus heureux. Je ne pense pas que ce soit vrai », a-t-il déclaré à PEOPLE l’année dernière. « Je pense juste que la réalisation de quelque chose que j’avais l’intention de réaliser m’a donné ce volume de bonheur qui est plutôt génial. »

Ethan s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager des clichés de retour quand il était le plus lourd

Depuis la fin de la série après seulement quatre saisons, il a continué à travailler à Hollywood, apparaissant dans des superproductions telles que Le loup de Wall Street et Babylone.

Ici, nous examinons comment ses collègues membres de la distribution se sont comportés.

Jason Lee – Earl Hickey

Le comédien Jason, 53 ans, a dépeint le petit criminel Earl, qui tente d’obtenir un bon karma en réparant les choses avec des personnes à qui il a fait du tort dans le passé.

Avant de décrocher le rôle, il avait percé en tant qu’acteur dans Mallrats, le hit indie culte de Kevin Smith en 1995, après avoir abandonné une carrière précoce en tant que skateur professionnel.

Jason a trouvé une renommée supplémentaire en jouant Dave dans les trois versions en direct d’Alvin et les Chipmunks. Il est également apparu dans American Dad!, Raising Hope et We Bare Bears.

Ces dernières années, il a pris une pause d’Hollywood après avoir déménagé dans une petite ville du Texas avec sa femme Ceren Alkaç, leurs trois enfants et un fils issu d’une relation précédente. Il se consacre désormais à la photographie.

Jason a également révélé qu’il avait quitté l’Église de Scientologie en 2016 après en avoir été membre depuis les années 1990.

Jason a déclaré au Guardian : « Tout le monde veut des réponses, tout le monde veut se sentir moins déprimé ou moins anxieux, ou ils veulent essayer de comprendre un problème qu’ils pourraient avoir avec eux-mêmes. »

Sa première épouse, la photographe Carmen Llywelyn, a blâmé l’église pour leur séparation et a affirmé que Jason avait divorcé parce qu’elle avait lu un livre qui critiquait la Scientologie.

Carmen a affirmé qu’elle avait dit à son gestionnaire de talents et à ses collègues membres de l’église qu’elle avait lu A Piece of Blue Sky, et que peu de temps après, elle avait reçu une « lettre de déconnexion » de Jason.

Un porte-parole de l’Église de Scientologie a déclaré à The Independent : « C’est encore une autre d’une longue série de tentatives éhontées et transparentes de Mme Llywelyn pour attirer l’attention en exploitant son ancienne Église.

« L’Église de Scientologie n’a rien à voir avec elle depuis des années et n’a eu aucune implication dans sa relation avec son ancien mari. »

Jaime Pressly – Joy Turner

Jamie, 45 ans, a joué le rôle de Joy, l’ex-femme intrigante d’Earl, qui a fait de son mieux pour saboter ses tentatives d’expiation. Sa performance lui a valu un Emmy pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique.

La sitcom a lancé sa carrière et lui a valu une foule d’autres concerts d’actrice, y compris un rôle de longue date en tant que Jill Kendall dans la sitcom CBS Maman.

Elle a épousé l’avocat Simran Singh la même année que la fin de My Name Is Earl, mais à peine seize mois plus tard, le couple s’était séparé et Jaime avait demandé le divorce.

Un ami a déclaré au magazine Us: « Je pense que cela se résume au fait qu’elle a épousé ce type trop vite. »

Deux semaines avant de demander le divorce, l’actrice a été arrêtée à Santa Monica, en Californie, soupçonnée de conduite sous influence. Elle n’a plaidé aucune contestation et a reçu trois ans de probation informelle.

À l’époque, elle faisait également face à une facture de 637 000 $ pour impôts impayés, l’IRS et l’État de Californie ayant déposé une plainte contre elle.

Jamie a trois enfants : son fils aîné issu d’une relation avec le DJ Eric Calvo et ses jumeaux avec son partenaire de longue date Hamzi Hijazi.

Elle a expliqué avoir dû se faire enlever une partie de ses seins, après avoir trouvé des bosses quatre ans après avoir lutté contre la mammite après la naissance de son premier enfant.

L’actrice a déclaré: « Juste du tissu cicatriciel – la mammite parce qu’elle a muté en quelque chose d’autre, parce qu’elle est restée en sommeil pendant un moment. C’était la chose la plus folle. Dieu merci, ce n’était pas le cas [cancer].”

Eddie Steeples – Darnell Turner

Eddie, 49 ans, est apparu comme Darnell, alias. Crab Man, un ami commun d’Earl et Joy, qu’il épouse dans la première série.

Il a rejoint l’ancienne co-star Jason dans le quatrième volet d’Alvin et les Chipmunks et en 2020 a travaillé avec Nicolas Cage sur le film d’arts martiaux Jiu Jitsu.

En 2004, Eddie était en vacances en Thaïlande lorsque le tsunami meurtrier a frappé le lendemain de Noël, et on a d’abord craint qu’il n’ait été tué.

Sa famille a confirmé qu’il était vivant le jour de l’an 2005, expliquant qu’il s’était trouvé dans une région montagneuse isolée. Eddie n’en a pas parlé publiquement.

Nadine Velazquez – Catalina

Nadine, 44 ans, est apparue dans l’émission en tant qu’employée de l’hôtel Catalina, qui finit par épouser Randy pour une carte verte.

Bien que cela reste son plus grand rôle à ce jour, elle a continué à jouer et est apparue dans des émissions de télévision telles que Scrubs, Hart of Dixie et plus récemment le drame musical d’ABC Queens.

En 2005, elle épouse le producteur de talents Marc Provissier. Malheureusement, ils ont divorcé après six ans en 2011.

Nadine était auparavant classée numéro 39 sur la liste annuelle Hot 100 de Maxim. En 2008, elle était juge pour Miss USA et un an plus tard, elle a accueilli le concours de 2009.

Elle a également brièvement abordé les problèmes #MeToo à Hollywood, racontant au Chicago Tribune : « Je n’ai pas d’histoire de l’industrie du divertissement aussi grave que certaines… mais j’ai eu ma part d’accrochages ou de situations potentielles qui pourraient me rend incroyablement mal à l’aise.

Dale Dickey – Patty

Dale, 61 ans, est apparu dans l’émission en tant que prostituée de jour Patty, qui a été fréquemment arrêtée au cours des quatre séries de la sitcom.

L’actrice était déjà établie dans l’industrie pour son travail de personnage et a continué à travailler régulièrement dans le cinéma et la télévision depuis.

Elle est apparue dans Iron Man 3 aux côtés de Robert Downey Jr, a filmé deux épisodes de Breaking Bad et devrait apparaître dans Western Film Horizon.

Dale a également travaillé avec une jeune Jennifer Lawrence sur Winter’s Bone en 2010, remportant un prix Indie Spirit pour le meilleur second rôle féminin.

Elle a confié à Vanity Fair : « J’ai beaucoup appris de cette jeune femme. C’est un talent brut à son meilleur et un être humain bon.

Noah Crawford – Jeune comte

Noah a eu son premier grand travail d’acteur dans My Name is Earl, jouant la jeune version du personnage principal de la sitcom.

L’acteur, 28 ans, n’avait que 11 ans lorsqu’il est apparu dans le pilote en 2005.

Depuis la fin de l’émission, il est apparu dans un certain nombre d’autres émissions de télévision, notamment How To Rock, Criminal Minds et Swindle.

Depuis 2019, il n’est apparu dans aucun rôle au cinéma ou à la télévision.

En février de cette année, il a proposé à sa petite amie Hayley Ogas, 30 ans, qui a également joué dans How To Rock.

Billy Gardell – Jeff/Billy Hoyne

Billy, 53 ans, a joué le policier Jeff et son frère jumeau identique Billy, qui travaille dans un magasin d’électroménagers avec Earl.

Après la fin de la série, il a décroché son plus grand rôle à ce jour en tant que Mike dans Mike & Molly face à Melissa McCarthy. La série a duré jusqu’en 2016.

Il joue actuellement dans la sitcom CBS, Bob Hearts Abishola.

En 2022, il a révélé qu’il avait perdu 68 kg, ce qui signifiait qu’il n’était plus diabétique.

Il a déclaré à People : « Pas de diabète, le rythme cardiaque au repos est passé de 113 à 68. Se promener en bonne santé ces jours-ci.

En 2021, il a subi une opération de pontage gastrique. C’était sa troisième tentative après avoir abandonné les deux précédents en raison de la peur.

Il a un fils, William, avec sa femme Patty Knight, et affirme que sa perte de poids lui a permis d’avoir une meilleure relation avec eux deux.

« J’ai été un exemple à bien des égards pour mon enfant, mais j’ai l’impression que ce n’était pas un bon exemple de santé pour lui », a déclaré l’acteur.

« Et donc je veux qu’il voie que peu importe l’âge que tu as. Si vous êtes prêt à faire quelque chose un jour à la fois, vous pouvez tout changer. C’est le message que je voulais qu’il fasse passer.