La star de My Mum, Your Dad, Zach, brise le silence sur sa romance avec sa co-star après avoir révélé que les enfants étaient « connectés » sur le tournage

La star de MA maman, ton père, Zach, a rompu son silence sur ce qui s’est passé entre lui et Mazey sur le tournage.

Les enfants adultes étaient là pour aider leurs parents à trouver l’amour, mais des étincelles volaient également dans le bunker.

Les fans soupçonnaient que la romance s’était épanouie entre Zach et Mazey après avoir été vus en train de se détendre dans la série.

Mazey et Georgia ont même laissé entendre d’énormes allusions à This Morning lorsqu’ils ont discuté avec Holly Willoughby.

Lorsqu’on leur a demandé si les enfants avaient commencé à « se réunir » dans l’émission, ils se sont tous tus avant d’éclater de rire.

Mais il semble que pour Zach et Mazey, ce n’est pas censé arriver.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, Zach a répondu à un abonné qui a demandé : « Les rumeurs sur vous et Mazey sont-elles vraies ??? »

S’asseyant avec son père Elliot Davidson, il a déclaré : « Non, malheureusement non, Mazey est absolument magnifique et nous nous entendons si bien mais malheureusement non, les rumeurs ne sont pas vraies, nous ne sommes pas ensemble.

« Et oui, je suis célibataire »

On leur a également demandé : « Est-ce que certains des enfants se sont réunis ???? ? »

Tandis que Zach restait silencieux avec un petit sourire, Elliot a déclaré : « Je ne peux donc que vous dire ce que je comprends, c’est ce que Zach m’a dit, ils sont vraiment tous de très bons amis et je pense qu’ils resteront amis pendant longtemps.

« Je sais qu’ils ont tous prévu de se réunir, donc il n’y a pas eu de manigances, j’espère », a ajouté Elliot.

Elliot a également confirmé que lui et Sharon sortaient toujours ensemble, ajoutant qu’ils étaient « très heureux ».

Zach a également alimenté les rumeurs après avoir partagé une publication énigmatique sur Instagram avec une photo de lui et Mazey.

« Toutes les bonnes choses ont une fin », écrit-il en légende.

« Un spectacle incroyable, si cela n’a pas fonctionné pour vos parents, alors peut-être que vous le dites simplement tous les deux », a écrit un fan.

« Est-ce que quelqu’un d’autre pense que ces deux-là devraient également se réunir. Vous êtes superbes ensemble ! » » un autre sonna.

My Mum, Your Dad, animé par Davina McCall, a vu des enfants adultes nommer leurs célibataires pour partager une maison pour le programme – puis les espionner depuis un bunker secret et aider à faire correspondre les cœurs solitaires.

Le père de Zach, Elliot, sort toujours avec Sharon Benson, toutes deux âgées de 53 ans, après avoir été jumelés dans la série.

Cela survient après que Davina ait déclaré au Sun qu’elle était ravie que la série ait fonctionné, après avoir « manifesté » le format pour les daters plus âgés.

Elle a déclaré : « Je veux présenter ce spectacle pour le reste de ma vie !

« J’adore regarder l’amour s’épanouir, et il s’est épanoui de manière très organique, très lentement et doucement. »