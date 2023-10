La star de My Mum Your Dad, Monique, retourne à son « travail normal » trois semaines après la fin de l’émission ITV

La star de MY Mum Your Dad, Monique, a quitté la célébrité et a repris son travail «normal» quelques semaines seulement après la fin émotionnelle de l’émission ITV.

La femme de 50 ans, devenue l’une des préférées des fans de l’émission, a partagé une vidéo d’elle de retour sur le campus de l’Université Middlesex de Londres.

Monique est un thérapeute mais il étudie également à nouveau et va à l’université trois jours par semaine.

Lundi, sur Instagram, elle a donné à ses abonnés un aperçu de sa journée au laboratoire.

La star de télé-réalité a sous-titré le clip : « Today’s Lab était une avenue pour aider les autres à l’avenir ! C’est ce que nous devrions tous faire : ne pas blesser les autres avec des mots ou des armes, mais nous entraider. »

Elle a poursuivi : « #futurdocteur en devenir ma famille universitaire tout le monde a une bataille que vous ne pouvez pas voir #bekind #bekindtoyourself.

Pendant l’émission, Monique a vécu un parcours compliqué puisqu’elle a été prise dans un drame de triangle amoureux.

Même si elle a réussi à trouver une étincelle avec Martin Makepeace, elle s’est rendu compte qu’il était également attiré par Tollulah.

Martin a insisté sur le fait que ses sentiments pour Monique étaient authentiques et qu’il était « physiquement attiré » par elle.

Il a dit à Taiya, la fille de Monique, dans l’émission : « Cette conversation où vous créez des liens et voyez ce qui se passe… Et puis moi et votre mère avons eu une conversation et nous avons cliqué en cinq minutes.

« Tout s’est en quelque sorte mis en place et je mentirais si je disais que je n’étais pas physiquement attiré par elle parce que je le suis, car c’est très important pour moi aussi. »

Le couple a décidé lors de la finale d’être simplement amis, après leurs montagnes russes de voyage pendant le spectacle.

Monique a surpris les fans en se rapprochant de Clayton dans un nouveau cliché le mois dernier.

Ajoutant de l’huile sur le feu, elle a légendé l’image : « @claytonbyfield, tu es une autre côte dans ma cage ! »

Cependant, elle n’a pas tardé à clarifier les choses et a confirmé qu’ils n’étaient pas ensemble, mais l’a décrit comme le « meilleur homme ».