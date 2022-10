La star de “Murder, She Wrote”, Angela Lansbury, “a eu une véritable chaleur” avec le casting, dit son ami: “La vraie affaire”

Ruta Lee pleure la perte de sa collègue actrice Angela Lansbury.

La star britannique qui a résolu des meurtres sans fin en tant que romancière policière Jessica Fletcher dans la série télévisée “Murder, She Wrote”, est décédée mardi. Elle avait 96 ans.

Lee, qui a obtenu sa grande chance lorsqu’elle a été choisie pour “Seven Brides for Seven Brothers” en 1954, est apparue dans un épisode de 1990 de l’émission à succès de Lansbury. “Murder, She Wrote” a été diffusé de 1984 à 1996.

“Elle était très chaleureuse et gracieuse”, a rappelé Lee à Fox News Digital. “Elle s’est fait un devoir de dire : « Je suis ravie que vous soyez sur le plateau avec nous, et merci » à tout le monde sur le plateau, moi y compris. Même si elle était très occupée et qu’elle avait beaucoup de répliques à apprendre , elle a toujours été merveilleuse. Elle a tout fait avec beaucoup de style et d’enthousiasme. C’était tellement agréable de passer du temps avec elle. Un vrai acte de classe.”

“Elle avait une véritable chaleur”, a poursuivi Lee. “Beaucoup de gens peuvent jouer gracieusement et heureux, mais elle était la vraie affaire. Elle vous mettait à l’aise et il y avait juste cette immense chaleur en elle. Il y avait aussi une élégance en elle. Je l’ai immédiatement ressentie dès le premier jour. quand elle a tendu la main et a dit: “Bienvenue, Ruta, je suis si contente que tu sois ici avec nous.” Elle était élégante, elle était britannique, elle avait beaucoup de style et beaucoup de piquant. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?”

Lee a déclaré qu’avant de jouer dans la série, elle avait écrit de nombreuses lettres à Lansbury dans l’espoir de l’honorer à The Thalians, une organisation caritative dédiée à la sensibilisation à la santé mentale. Debbie Reynolds a été élue présidente deux ans après son lancement en 1955. Elle y est restée plus de 50 ans.

“Angela en a probablement marre que je l’appelle et que je lui envoie des lettres chaque année pour lui dire : “Viens être notre lauréate””, a ri Lee. “Elle a finalement cédé et a dit : ‘Oh, d’accord, je vais le faire !’ Mais vous savez, il est difficile de trouver des gens qui sont prêts à rendre une partie de ces bonnes choses qui se sont présentées à eux. Et quand je dis de bonnes choses, je veux dire du temps et du talent. Tout le monde ne paie pas quand Dieu vous donne quelque chose de bien. … Angela était modeste, mais elle faisait partie de ces personnes que nous voulions honorer. Et c’était tout simplement merveilleux de célébrer un tel talent.

Le 31 octobre 1992, Lansbury a été honoré lors du 37e bal annuel des Thalians à Century City, en Californie.

“Au début, on s’est dit : ‘Mon Dieu, les enfants sont sortis pour Halloween et des tours ou des friandises – les familles sont avec eux et ils ne viendront pas'”, a expliqué Lee. “Mais nous avons décidé de créer un beau bal masqué, un événement de style vénitien. Et tout le monde s’est présenté pour Angela. Je me souviens quand Angela s’est levée, vous venez de voir Bea Arthur, Jerry Herman, juste tout le monde, donnant ces applaudissements tonitruants. Elle était vraiment aimé.”

“Elle était merveilleuse – et elle nous manquera”, a ajouté Lee.

La renommée la plus large de Lansbury a commencé en 1984 lorsqu’elle a lancé “Murder, She Wrote” sur CBS. Basée vaguement sur les histoires de Miss Marple d’Agatha Christie, la série était centrée sur Jessica Fletcher, une veuve d’âge moyen et ancienne enseignante suppléante vivant dans le village balnéaire de Cabot Cove, dans le Maine. Elle s’était fait remarquer en tant que romancière policière et détective amateur.

Lansbury a un jour décrit à quel point elle avait trouvé la première saison épuisante.

“J’ai été choquée quand j’ai appris que je devais travailler 12 à 15 heures par jour, sans relâche, jour après jour”, se souvient-elle. “J’ai dû imposer la loi à un moment donné et dire : ‘Écoutez, je ne peux pas faire ces émissions en sept jours, il faudra que ce soit huit jours.'”

CBS et la société de production, Universal Studio, ont accepté, d’autant plus que “Murder, She Wrote” était devenu un hit du dimanche soir. Malgré les longues journées – elle a quitté sa maison à Brentwood dans l’ouest de Los Angeles à 6 heures du matin et est revenue après la tombée de la nuit – et des tonnes de dialogues à mémoriser, Lansbury a maintenu un rythme régulier. Elle était ravie que Jessica Fletcher ait servi d’inspiration aux femmes plus âgées.

“Les femmes dans le cinéma ont toujours eu du mal à être des modèles pour les autres femmes”, a-t-elle observé. “Ils ont toujours été considérés comme glamour dans leur travail.”

“Murder, She Wrote” est resté élevé dans les cotes d’écoute tout au long de sa 11e année. Puis CBS, à la recherche d’un public plus jeune pour dimanche soir, a déplacé la série vers un créneau moins favorable en milieu de semaine. Lansbury a protesté vigoureusement en vain. Comme prévu, les cotes d’écoute ont chuté et le spectacle a été annulé. Pour se consoler, CBS a passé un contrat pour des films de deux heures sur “Murder, She Wrote” et d’autres émissions spéciales mettant en vedette Lansbury.

“Murder, She Wrote” et d’autres travaux télévisés lui ont valu 18 nominations aux Emmy Awards, mais elle n’en a jamais remporté une. Elle détient le record du plus grand nombre de nominations aux Golden Globes et remporte le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique télévisée et le plus grand nombre de nominations aux Emmy pour l’actrice principale dans une série dramatique.

Outre ses trois enfants, Anthony, Deirdre et David, elle laisse dans le deuil trois petits-enfants, Peter, Katherine et Ian, ainsi que cinq arrière-petits-enfants et son frère, le producteur Edgar Lansbury.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.