La star de Mrs Brown’s Boys s’excuse pour une « blague maladroite où un terme racial était implicite » | Les garçons de Mme Brown

L’acteur irlandais Brendan O’Carroll s’est excusé pour une blague « maladroite » où un « terme racial était implicite » lors des répétitions du prochain spécial de Noël de Mrs Brown’s Boys.

La BBC a temporairement suspendu les répétitions pour enquêter sur l’incident, mais elles ont depuis repris dans les studios de la chaîne Pacific Quay à Glasgow – les émissions se déroulant comme prévu, selon l’agence de presse PA.

Le créateur et star de Mrs Brown’s Boys, O’Carroll, 69 ans, reprendra son rôle de matriarche espiègle Agnes Brown dans les émissions spéciales du jour de Noël et du Nouvel An.

O’Carroll a déclaré dans une déclaration donnée à PA : « Lors d’une lecture des émissions spéciales de Noël de Mrs Brown’s Boys, il y a eu une tentative maladroite de blague, dans le personnage d’Agnès, où un terme racial était sous-entendu.

« Cela s’est retourné contre nous et a provoqué une offense que je regrette profondément et pour laquelle je me suis excusé. »

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « Même si nous ne commentons pas les individus, la BBC est contre toutes les formes de racisme et nous avons mis en place des processus solides si des problèmes devaient survenir. »

L’année dernière, Mrs Brown’s Boys est revenue pour une série en quatre parties.

Bien qu’ils soient un élément régulier des programmes de Noël depuis plus d’une décennie, les épisodes ont marqué la première mini-série diffusée depuis 2013.