La star de Mrs Brown’s Boys, Danny O’Carroll, révèle la raison déchirante pour laquelle il participe à l’émission spéciale The Chase Christmas

La star de MRS Brown’s Boys, Danny O’Carroll, a révélé la raison déchirante pour laquelle il participe à l’émission spéciale The Chase Christmas.

L’acteur de 39 ans incarne Buster Brady dans la comédie à succès de BBC One aux côtés de son père, le créateur de l’émission Brendan O’Carroll.

Caractéristiques de Rex

La star de Ms Brown’s Boys, Danny O’Carroll, a révélé la raison déchirante pour laquelle il participe à l’émission spéciale The Chase Christmas[/caption]

Mais ce jour de Noël, Danny rejoindra Sair Khan de Coronation Street, la chanteuse Charlotte Church et le Dr Zoe Williams de This Morning dans le but de gagner le plus d’argent possible pour les œuvres caritatives qu’ils ont choisies sur The Chase.

Danny jouera pour Pieta House dans son Irlande natale, qui fournit des services thérapeutiques professionnels individuels aux personnes en détresse suicidaire, à celles qui s’automutilent et à celles endeuillées par suicide.

S’adressant exclusivement à The Sun Online, Danny a révélé comment il avait un lien personnel avec l’organisme de bienfaisance après avoir perdu des amis par suicide.

Il a déclaré: “J’ai perdu quelques amis par suicide, c’est une chose horrible, horrible à gérer, alors je veux juste aider autant de personnes que possible.

En savoir plus sur les garçons de Mme Brown OH LA LA La star de Mrs Brown’s Boys aborde l’avenir de l’émission au-delà de Noël TOUR DE COMÉDIE Mme Brown Boys m’a sauvé – je n’écoute pas les critiques éveillés dit Brendan O’Carroll

«Et définitivement, après ces dernières années, les gens peuvent se débrouiller avec cet organisme de bienfaisance.

“C’est bien qu’on parle beaucoup plus de la santé mentale des hommes, mais il n’y a pas autant d’action que je trouve, d’après ce que j’ai moi-même vu.”

Il a poursuivi: “Beaucoup de gens peuvent parler d’être déprimés mais ils n’agiront jamais en conséquence, ou quelqu’un vous dira” Oh, il était déprimé “mais il ne vous a pas dit quand il l’était.

“Je pense juste que c’est un organisme de bienfaisance formidable, et surtout là où je vis, il y a tellement de suicides de jeunes, ce sont généralement de jeunes enfants dont vous entendez parler et je déteste l’entendre.”

Alors que Danny espère gagner gros sur The Chase avec l’aide de ses collègues célébrités, il n’a pas trop d’espoir quant à sa performance individuelle contre un Chaser.

Il a dit : « Je suis très, très nerveux. Je n’ai de force en rien.

“Si je devais me mettre sur une échelle de un à cinq, je me mettrais à deux ou trois en tout. Si je reçois une bonne question, je serai ravi.

“Je pense que je me sentirai un peu plus à l’aise quand j’arriverai au choix multiple, je peux tenter ma chance sur celui-là!”

Le Chase Christmas Special est diffusé le jour de Noël à 17 h sur ITV1.