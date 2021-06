La star de Mrs Brown’s Boys, Danny O’Carroll, révèle comment il a perdu une pierre en 38 jours en faisant « rien de spécial »

La star de MRS Brown’s Boys, Danny O’Carroll, a révélé qu’il avait perdu plus d’une pierre en un peu plus d’un mois en déclarant: « Je suis foutrement ravi. »

L’acteur de 37 ans, qui joue Buster, est le fils de la star de Mme Brown, Brendan O’Carroll, et est l’un des nombreux membres de la famille de la sitcom de la BBC.

La star de Mrs Brown's Boys, Danny O'Carroll, a montré ses progrès

Il a informé les fans de ses progrès en matière de perte de poids, montrant comment il est passé du 14.02 au 13.01.

Il a tweeté cette semaine : « Perdu pour une pierre en 37 jours. je suis foutrement ravi et c’est parti. »

Interrogé par un suiveur sur la façon dont il avait géré cela, l’acteur a insisté sur le fait que son régime n’avait « rien de spécial ».

Danny a écrit : « Je cours 5 à 8 km tous les jours sur un tapis roulant. Je ne descends pas avant d’avoir atteint mes 10 000 pas sur Fitbit.

Dans la vraie vie, il est mari et père de deux enfants





«Plus je cours vite, plus je descends vite, puis je fais un entraînement d’haltères aussi longtemps que j’en ai envie. Je compte mes calories sur l’application « My fitness Pal ». Rien de spécial, je suis juste déterminé.

De nombreux fans ont été impressionnés par l’un d’entre eux l’exhortant : « NE VOUS ARRÊTEZ PAS MAINTENANT. Absolument incroyable, continuez comme ça.

Mais un autre a plaisanté: « Vous obtenez toujours le même résultat si vous prenez une photo de côté . «

Danny est marié et a deux fils et des chiens de compagnie et donne souvent aux fans un aperçu de sa vie familiale avec Amanda et leurs enfants.