La star de Mormon Wives, Jennifer Affleck, confond les fans sur le statut de son mariage avec Zac

Les fans ont applaudi à l’idée que la star de Secret Lives of Mormon Wives, Jennifer Affleck, se séparait peut-être de son mari Zac après une nouvelle vidéo ; mais la célébration n’a pas duré longtemps après le partage de messages contradictoires dans les messages de suivi.

L’ont-ils fait ou non ? C’est la question sur La vie secrète des épouses mormones les fans demandent à la star Jennifer Affleck.

Le samedi 12 octobre, Mikayla Matthews, partenaire de télé-réalité, a partagé un TikTok faisant apparemment allusion au fait que le mariage de Jennifer et de son mari Zac Affleck était terminé.

Dans le clip de 15 secondes sous-titré : « Je me rattrape 👀 », Mikayla, Jennifer et Mayci Neeley ont synchronisé les lèvres d’un son de Les Kardashian.

« Je ne sais même pas où nous nous sommes arrêtés », entend-on Kim Kardashian dire, tandis que Jennifer prononce les mots, avant que Mayci et Mikayla ne prononcent la réplique du producteur disant: « Vous étiez toujours en couple. »

« Je l’étais ? Bon sang, les choses changent très vite », dit Jennifer, avant d’ajouter qu’elle « ne va pas bien ».

De nombreux fans ont envahi la vidéo de messages positifs, supposant que la vidéo signifiait qu’elle et Zac avaient mis fin à leur relation après que leur relation tumultueuse ait été diffusée à la vue du monde entier au cours de la saison 1.

Un utilisateur de TikTok a écrit : « La bague a disparu et nous adorons cette époque de Jen !!! »



Cependant, les choses ont pris une tournure confuse lorsque Mayci a partagé une autre vidéo du trio avec le son de « Me & Mr Jones » d’Amy Winehouse, où Mayci a levé la main de Jennifer en montrant l’alliance.

Les filles synchronisaient les paroles : « Quel genre de putain de merde est-ce ? »

Alors que Mayci et Mikayla lèvent les yeux au ciel et semblent déçues, Jennifer rayonne avec un large sourire.

Juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait plus devenir conflictuel, Jennifer a ensuite posté son propre TikTok, semblant partager ses réflexions sur Internet en essayant de se mêler de sa relation.

La mère de deux enfants a sous-titré la vidéo : « Personne ne connaît toute l’histoire. »

Mayci et Mikayla synchronisaient « Admettez que vous êtes en danger », avant que Jennifer ne paraisse confuse et ne réponde: « A qui parles-tu en ce moment? »

Le trio de vidéos a laissé les fans de la série encore plus confus qu’à la fin de la saison 1.

« J’ai vu la vidéo de Mikayla et Mayci et je suis encore plus confus », a écrit un commentateur sur les réseaux sociaux.

« QUE SE PASSE-T-IL », a ajouté un autre.

« En fin de compte, tu sais ce que tu traverses [sic]. Certaines relations semblent excellentes mais ne le sont pas en réalité. D’autres ont l’air mauvais, mais en réalité, ce n’est pas le cas », a écrit un fan à Jennifer, qui a répondu par un « Merci ».



Les malheurs du mariage de Jen et Zac ont vraiment été révélés dans l’épisode 6 de l’émission de téléréalité de Hulu lorsque les dames – avec Dakota, le petit ami de Zac et Taylor Frankie Paul – sont parties en voyage à Las Vegas.

Au cours de l’épisode, sa co-vedette Jessi Ngatikaura a surpris les filles avec des billets pour voir Chippendales. Zac était extrêmement en colère contre sa femme, et sa réaction désagréable envers Jen, même en envisageant d’aller au spectacle, a non seulement fait sourciller le groupe MomTok, mais également les fans.

Zac s’en est pris à Jen, lui envoyant SMS cinglantsdans lequel il s’en est pris à sa femme et a tenu une série de propos désobligeants et insultants. Comme Jen l’a dit dans l’épisode, Zac a remis en question son personnage et menacé de divorce. Elle a ajouté qu’il lui avait donné l’impression qu’elle le trompait, lui avait dit qu’il avait « fini » et « ne serait pas marié à quelqu’un sans valeurs ni morale », tout en menaçant de divorcer.

S’adressant à TooFab avant la première de la série, Jen a déclaré qu’elle et son mari étaient « géniaux » maintenant, grâce au travail qu’ils ont accompli après le tournage.

« J’ai l’impression que depuis la fin de la série, nous avons suivi une thérapie sans arrêt, et donc à ce stade, j’ai vraiment l’impression que nous avons vraiment guéri de tout et que nous avons été complètement vulnérables et honnêtes », a-t-elle partagé. « Cela devait absolument se produire. Cela nous a certainement aidé à bien des égards. Et je pense qu’à ce stade, ce n’est qu’une simple thérapie d’exposition. »

Les huit épisodes de La vie secrète des épouses mormones sont maintenant diffusés sur Hulu.