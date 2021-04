Azaria a suscité une réponse mitigée cette semaine lorsqu’il s’est excusé pour son portrait du commerçant indien du dessin animé de longue date Apu Nahasapeemapetilon, dont l’identité stéréotypée, a déclaré l’acteur, avait contribué à maintenir «Racisme structurel».

Cleese a publié sa propre version humoristique de la ligne du politiquement correct après que de nombreux fans des Simpsons aient déclaré que la comédie d’Azaria ne l’obligeait pas à s’excuser et a accusé l’acteur d’essayer de l’être. « Réveillé. »

« Ne souhaitant pas être laissé pour compte par Hank Azaria, je tiens à m’excuser au nom de Monty Python pour tous les nombreux croquis que nous avons réalisés en se moquant des Anglais blancs, » Cleese a dit dans un tweeter mardi. «Nous sommes désolés pour toute détresse que nous avons pu causer.»

Le message sarcastique de Cleese avait recueilli plus de 48 000 likes au moment de sa publication. Les fans ont répondu avec leurs propres références à certaines des nombreuses cultures et identités qui figuraient dans la comédie de Monty Python et pourraient donc prétendre être offensés.

Tout le monde a enlevé le mick à tout le monde et à eux-mêmes. C’est comme ça que ça devrait être. Quelque part le long de la ligne, nous nous sommes tournés vers une culture qui est absolument terrifiée par les différences entre les gens. – Mike Roscoe (@ mikeroscoe67) 13 avril 2021

L’acteur Jonathan Lloyd Walker a répondu avec « Et les sanglants Romains » – une référence à un croquis mettant en vedette Cleese en tant que chef du Front populaire fictif de Judée, qui demande «Qu’ont-ils [the Romans] jamais fait pour nous?

D’autres utilisateurs de Twitter ont également évoqué des exemples bien-aimés de personnes ridiculisées par Monty Python, y compris les Français, le chinois, « twits de la classe supérieure, « Catholiques, des gens de Yorkshire, et d’autres.

Et les Français? Je me sens déclenché depuis 1975 et je suis né en 1983. pic.twitter.com/748pSKeGuO – Raph (@RaphWM) 13 avril 2021

Certains utilisateurs se sont demandé pourquoi les Blancs «Essayant d’être offensé»Au nom des minorités ethniques afin de «Semblent vertueux», et a suggéré que la comédie repose sur la capacité de faire des blagues sur différentes cultures.

Beaucoup de Blancs ici essayent d’être offensés au nom de non-blancs. Sérieusement. Quel est le problème avec les Blancs qui attaquent les Blancs pour qu’ils puissent paraître vertueux devant d’autres Blancs? – Le Madianite (@TheMidianite) 13 avril 2021

Réchauffe le cœur de voir cela 👍 Les meilleures blagues sont celles qui ne se moquent pas du sexe, de l’âge, de l’apparence physique, de la race, de la religion, de la nationalité / culture / langue ou des habitudes personnelles. De plus, toute blague sur des événements d’actualité sensibles est totalement inutile. – Koroush Ghazi (@KoroushGhazi) 14 avril 2021

Parmi eux se trouvait le psychologue évolutionniste canadien Gad Saad, qui exhorté les gens ne doivent pas s’excuser «Fausses transgressions» et a dit qu’il pouvait aider Azaria «Trouve ses testicules et sa colonne vertébrale. »

Il y en avait d’autres, cependant, qui n’avaient apparemment pas réalisé que Cleese plaisantait, certains qui l’ont accusé de « privilège blanc, « et aussi un utilisateur qui a fait référence à son collègue Python Eric Idle en train de mettre visage noir.

