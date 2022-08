La star de “Monarch” Trace Adkins se souvient d’avoir travaillé avec Anne Heche avant sa mort “tragique”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Trace Adkins “a apprécié chaque minute” de son temps à travailler avec feu Anne Heche.

Adkins a parlé d’avoir l’opportunité de travailler aux côtés de Heche pour le film “13 Minutes”. Selon son IMDb, c’était l’un des derniers projets de Heche sortis avant sa mort.

“Mon temps avec Anne a été bien trop court”, a déclaré Adkins à Fox News Digital. “Je l’ai rencontrée et j’ai commencé à travailler avec elle et j’ai passé quelques semaines avec elle et j’ai juste apprécié chaque minute.”

Adkins a parlé de son temps avec Heche lors de la promotion de sa prochaine série FOX, “Monarch”. La série est un drame musical suivant une famille leader dans la musique country.

Le projet d’Adkins et Heche, “13 Minutes”, est sorti en octobre 2021. Le film d’action suit quatre familles après qu’une tornade leur a donné 13 minutes pour trouver un abri.

La star de la musique country a expliqué comment l’énergie de Heche a changé celle de tout le monde sur le plateau et comment il se sent de ne plus pouvoir travailler avec l’actrice.

“Elle était si énergique”, a déclaré Adkins à Fox News Digital. “Je veux dire, l’énergie qu’elle a apportée dans la pièce avec elle était juste – c’était juste contagieux, vous savez. Et elle a juste un peu élevé tout le monde quand elle venait sur le plateau.”

“J’ai aimé travailler avec elle, et c’est juste tragique. C’est tragique. Je déteste ne plus jamais travailler avec elle.”

Le 5 août, Heche a conduit sa voiture dans une maison Mar Vista à Los Angeles. L’accident a déclenché un incendie qui a laissé la propriété presque détruite.

Après l’accident, son représentant a confirmé qu’Heche n’avait “jamais repris connaissance depuis peu de temps après l’accident”. Heche a subi une “lésion cérébrale anoxique grave” et est restée “dans le coma” sous soins médicaux au Grossman Burn Center de West Hills pour avoir l’opportunité de faire don de ses organes via la OneLegacy Foundation.

“Ça a longtemps été son choix de faire don de ses organes et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certaines sont viables », a confirmé son représentant à Fox News Digital à l’époque.

Heche a été “pacifiquement retiré” du système de survie le 14 août après avoir été légalement déclaré en état de mort cérébrale le 11 août.

Le département de police de Los Angeles a commencé à enquêter sur Heche pour crime DUI après qu’il a été signalé que quelqu’un au moment de l’accident avait subi des blessures. À l’origine, aucune blessure n’avait été signalée, ce qui signifie que toutes les accusations potentielles de l’actrice auraient été des délits. L’enquête DUI a été rejetée par le LAPD après la mort de Heche.

Adkins a précédemment rendu hommage à Heche sur Twitter, en écrivant: “Je suis reconnaissant que cette route m’ait amené à croiser la route d’Anne.

“J’ai apprécié chaque minute que j’ai pu passer avec elle. Son énergie était contagieuse et je l’ai trouvée adorable. Chevauche le vent, ma chérie”, a-t-il ajouté.

Heche est devenue célèbre sur grand écran à la fin des années 90 pour ses rôles principaux aux côtés de Johnny Depp dans “Donnie Brasco”, avec Harrison Ford dans “Six jours, sept nuits” et dans le remake de “Psycho” par Gus Van Sant.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.