La star de ‘Monarch’ Trace Adkins partage la vraie raison pour laquelle il n’a pas demandé à Blake Shelton ou Tim McGraw des conseils d’acteur

Trace Adkins a des dizaines de singles du Top 40 à son actif, ainsi qu’une collection des plus grands succès et des albums studio qui ont été certifiés par la Recording Industry Association of America. Il a également reçu de nombreux Academy of Country Music Awards, en plus des nominations aux Grammy Awards.

Mais le chanteur de “You’re Gonna Miss This” a admis qu’il était un peu intimidé de travailler avec l’actrice légendaire Susan Sarandon dans leur prochain drame de musique country sur une dynastie de chanteurs dans “Monarch”.

Adkins dépeint Albie Roman aux côtés de Sarandon, qui joue Dottie Cantrell Roman, dans la série, qui devrait faire ses débuts en septembre sur FOX, et marque son premier rôle principal.

Il a déclaré à Fox News Digital que travailler avec Sarandon était “terrifiant”, mais il savait qu’il apprenait les ficelles d’une véritable icône.

“C’était terrifiant au début, mais très vite j’ai réalisé qu’elle était si bonne, si professionnelle, qu’elle allait porter la scène”, a déclaré Adkins. “Vous essayez juste de vous accrocher et d’atteindre le buzzer, et elle s’en occupera.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était d’embrasser l’actrice primée aux Oscars, il a simplement répondu : “C’était un honneur.”

Adkins a également déclaré qu’il ne “s’appuyait vraiment sur personne” pour obtenir des conseils lorsqu’il s’agissait de se préparer pour le rôle, même si ses amis Blake Shelton et Tim McGraw avaient des années d’expérience à la télévision. Blake a été sur “The Voice” pendant des années, et Tim a récemment joué dans la préquelle de “Yellowstone”, “1883”.

“Le truc de Blake est un animal complètement différent”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas comparer ce genre de choses.” Il a dit qu’il n’avait pas parlé à McGraw, mais a ajouté: “Tim est un bon acteur, j’ai toujours respecté ce qu’il fait. J’ai juste fait mon propre truc, je n’ai pas eu à trop m’appuyer sur quelqu’un. pour de nombreux conseils.”

Adkins, qui n’est pas étranger au métier d’acteur, avec des passages précédents à la télévision et dans les films récents “Old Henry”, “Apache Junction” et “Badland”, a déclaré que jouer Albie, son personnage dans “Monarch”, n’était pas trop gros d’un tronçon.

“C’est un gars qui n’a pas de sens, et je suis un peu comme ça aussi”, a admis Adkins. “Il n’est pas très animé, et moi non plus. Nous disons ce que nous avons à dire, et nous n’avons pas à le crier… juste en quelque sorte avancer dans cette vie aussi doucement et paisiblement qu’ils nous le permettront, mais quand ils ne le font pas – nous ferons ce que nous devons faire.”

Le crooner “Just Fishin ‘” a été impressionné par les “grands écrivains de la série” et en voulait toujours plus après avoir fini de lire un nouveau scénario.

“Il y a beaucoup de balles courbes qui vont venir que vous ne voyez pas venir”, a-t-il déclaré.

“Monarch” a été rendu encore plus spécial avec les apparitions d’amis et de membres de la famille, y compris un jour où Tanya Tucker s’est arrêtée.

“C’est très amusant d’être dans cette émission et d’avoir tous les invités musicaux. C’est un vrai régal pour moi”, a noté Adkins.

Un autre petit plaisir a été de pouvoir se plonger dans l’histoire profonde de la musique country, car Adkins a fait référence aux chansons de Hank Williams Jr. et Merle Haggard qu’il a pu chanter.

“Je ne serais jamais allé en studio et couvert ça, mais ça a été très amusant de pouvoir enregistrer en tant qu’Albie”, a-t-il déclaré.

La chanteuse country Cailtyn Smith a déclaré à Fox News Digital qu’elle était “honorée” de faire partie de l’émission et de chanter “The Card You Gamble” pour “Monarch”.

“Je suis incroyablement honorée de chanter la chanson thème de cet incroyable spectacle”, a-t-elle déclaré. “J’en suis tombé amoureux instantanément quand j’ai vu quelques scènes, en particulier s’il s’agissait d’une émission sur la musique country. J’ai grandi en écoutant toutes ces chansons à thème incroyables.”

Little Big Town, Martina McBride et Shania Twain devraient également apparaître dans le drame, créé par Melissa London Hilfers et mettant également en vedette Beth Ditto, Anna Friel et Emma Milani.

“Je suis super excité qu’ils intègrent toutes ces légendes de la musique country dans la série, cela donne juste l’impression d’être un peu plus réel et c’est amusant de voir mes amis à la télévision”, a déclaré Smith.

“Monarch” fait ses débuts avec un événement spécial de deux nuits, à partir du dimanche 11 septembre sur FOX.