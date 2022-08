La star de “Monarch” Trace Adkins a demandé aux médecins de “fusionner” un doigt détaché après un accident de forage afin qu’il puisse jouer de la guitare

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il ne fait aucun doute que Trace Adkins est dédié à la musique country.

Le musicien de 60 ans, qui devrait interpréter Albie Roman dans son premier rôle télévisé dans le nouveau drame FOX “Monarch”, s’est rappelé avoir dit aux médecins exactement comment rattacher son doigt après avoir coupé son petit doigt lors d’un accident de forage.

Adkins, un ancien joueur de ligne offensive de Louisiane, s’est rappelé exclusivement avec Fox News Digital l’incident déchirant lorsqu’il travaillait en mer sur une plate-forme pétrolière, et a été contraint de prendre la décision de fixer son doigt d’une manière qui lui permettrait de effectuer pour toujours.

“Je l’ai coupé quand je travaillais en mer sur une plate-forme de forage”, a-t-il déclaré avant une représentation à l’emblématique Grand Ole Opry à Nashville, Tennessee. “Puis, quand ils l’ont remis en place, ça n’allait plus marcher, alors ils n’avaient qu’à fusionner les articulations. Alors, je lui ai montré comment je le voulais.”

‘MONARCH’ STAR TRACE ADKINS PARTAGE LA VRAIE RAISON QU’IL N’A PAS DEMANDÉ À BLAKE SHELTON OU TIM MCGRAW DES CONSEILS D’ACTEUR

Malgré le danger réel encouru, Adkins n’avait que de la musique en tête et se souvient avoir dit à l’équipe médicale : “J’ai dit : ‘Mettez-le comme ça, pour que je puisse le mettre autour du manche de la guitare.'”

L’interprète de “You’re Gonna Miss This” compte des dizaines de singles dans le Top 40, une collection des plus grands succès et des albums studio qui ont été certifiés par la Recording Industry Association of America, en plus des Academy of Country Music Awards.

“Alors, c’est ce qu’il a fait”, a déclaré Adkins. “Au moins, je peux marteler les cordes.”

Mais presque perdre un doigt semblait apprivoisé à Adkins alors qu’il pensait à certaines de ses histoires les plus folles.

‘MONARCH’ STAR TRACE ADKINS SE RAPPELLE DE TRAVAILLER AVEC ANNE HECHE AVANT SA MORT ‘TRAGIQUE’

“J’ai été abattu, coupé, battu, toutes sortes de choses”, a-t-il déclaré. “Écrasé par des broncos et sur toute la ligne.”

Mais samedi soir, tout était question de musique alors qu’il retournait au Grand Ole Opry pour se produire dans la salle légendaire.

“Je n’ai jamais eu de mauvaise expérience ici”, a-t-il déclaré. “Je suis tellement respectueux de cette institution, de ce qu’elle représente, de ce qu’elle signifie pour la musique country et je prends très au sérieux le fait d’être membre du Grand Ole Opry.

“Je suis toujours conscient du fait que je représente le Grand Ole Opry.”

Adkins a fait ses débuts sur la scène Opry au Ryman Auditorium en 1996 et a été intronisé dans l’organisation en 2003. Les membres ne peuvent être invités à rejoindre l’Opry que par l’intermédiaire d’autres membres, et il n’y a actuellement que 228 personnes à introniser, avec 68 membres vivants.

“Être membre du Grand Ole Opry détient combien de places en haut de ma liste de réalisations”, s’est-il demandé. “Plusieurs avant d’arriver au second, mais oui, j’adore le Grand Ole Opry.”

BARBARA MANDRELL RETOURNE AU GRAND OLE OPRY POUR SON 50E ANNIVERSAIRE ET EST HONORÉE PAR CARRIE UNDERWOOD

La chanteuse country Cailtyn Smith, qui chante “The Card You Gamble” pour “Monarch”, a déclaré à Fox News Digital qu’elle était “reconnaissante” d’avoir la chance de chanter à l’Opry.

“C’est toujours un honneur d’être ici à l’Opry”, a-t-elle déclaré. “C’est toujours une expérience époustouflante d’entrer dans le cercle dans lequel toutes mes idoles sont entrées, Dolly (Parton) et Martina (McBride) et Reba (McEntire). C’est toujours ce moment spirituel et sacré… de pouvoir d’intervenir et de partager mes histoires et de chanter ici.”

Smith a partagé certains des chanteurs qui l’inspirent.

“J’ai grandi enfant de la musique des années 90, donc toutes ces femmes magiques des années 90… Martina, Faith (Hill), Trisha Yearwood, The Dixie Chicks, je veux dire. La meilleure musique de tous les temps, ” dit-elle.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Ces dernières années, j’ai eu l’honneur d’ouvrir pour ces femmes ou de chanter sur leurs disques ou d’écrire des chansons pour elles, donc ça a été un voyage incroyable et amusant de vivre ici à Nashville, de vivre le rêve.”

Adkins reviendra bientôt à la télévision avec son nouveau rôle dans “Monarch”, aux côtés de Susan Sarandon et Anna Friel, avec des apparitions invitées de Shania Twain et Tanya Tucker. Il a dit qu’il était un peu intimidé de travailler avec Sarandon, qui joue la matriarche Dottie Roman, mais qu’il a compris assez rapidement.

“C’était terrifiant au début, mais très vite j’ai réalisé qu’elle était si bonne, si professionnelle, qu’elle allait porter la scène”, a déclaré Adkins. “Tu essaies juste de t’accrocher et d’atteindre le buzzer, et elle s’en occupera.”

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était d’embrasser le prix de l’Académie -actrice gagnante, il a simplement répondu: “C’était un honneur.”

Adkins a également déclaré qu’il ne “s’appuyait vraiment sur personne” pour obtenir des conseils lorsqu’il s’agissait de se préparer pour le rôle, même si ses amis Blake Shelton et Tim McGraw ont des années d’expérience en télévision. Shelton a été sur “The Voice” pendant des années, et McGraw a récemment joué dans la préquelle de “Yellowstone”, “1883”.

“Le truc de Blake est un animal complètement différent”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas comparer ce genre de choses.” Adkins a déclaré qu’il n’avait pas parlé à McGraw, mais a ajouté: “Tim est un bon acteur, j’ai toujours respecté ce qu’il fait. J’ai juste fait mon propre truc, je n’ai pas eu à trop m’appuyer sur quelqu’un. pour de nombreux conseils.”

“Monarch” fait ses débuts avec un événement spécial de deux nuits commençant le dimanche 11 septembre sur FOX.