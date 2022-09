La star de “Monarch” Martina McBride parle de ses débuts “juteux” dans un drame country : “C’est grand”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Martina McBride est devenue un nom familier en tant que sensation de chant country il y a près de trois décennies, et elle a récemment reçu une foule de nouveaux fans tout en jouant dans le nouveau drame FOX “Monarch”.

“Je suis tellement excité”, a déclaré McBride en exclusivité à Fox News Digital. “Je veux dire, j’ai lu le script et je me suis dit : ‘C’est juteux, c’est gros, c’est excitant.’ J’étais vraiment ravi qu’on me demande d’en faire partie.”

McBride a même été choqué d’être inclus dans la liste lorsqu’il s’est agi de lancer des stars du pays pour apparaître dans la série épique, qui met en vedette Trace Adkins, Anna Friel, Beth Ditto et Susan Sarandon, lauréate d’un Oscar.

Le programme met en lumière le drame au sein de la famille romaine, une dynastie musicale de chanteurs country qui tentent de comprendre leur prochain mouvement dans le secteur de la musique en constante évolution.

“Quand vous pensez à toutes les personnes à qui ils auraient pu demander de faire partie de cela, en particulier le premier spectacle, le premier spectacle, il y en a tellement, donc je ne sais pas pourquoi j’ai été choisi”, a déclaré McBride.

“C’est tellement spécial d’être invité à faire partie de quelque chose comme ça. Je pense que cette émission va être l’une de ces émissions que tout le monde veut regarder.”

L’interprète de “Independence Day” a été invitée à jouer dans la série aux côtés de Little Big Town, Shania Twain et Tanya Tucker.

“C’est tellement excitant d’en faire partie”, a admis McBride à propos du tournage de l’émission de Melissa London Hilfers, qui met également en vedette Joshua Sasse et Meagan Holder.

Martina a dit qu’elle était “chanceuse” de faire partie du boom des artistes féminines qui est sorti du début des années 1990, qui était une “grande époque pour la musique country”.

“C’est très intelligent de baser cette émission sur cette période car elle a tellement de nostalgie pour tant de fans de musique country”, a-t-elle déclaré. “Je pense que ce sera la période idéale pour un grand spectacle dramatique comme celui-ci.”

Elle a ajouté: “Beaucoup d’artistes de musique country, de mon âge et plus jeunes, ont grandi avec une exposition multidimensionnelle à la musique. Nous avions des frères et sœurs plus âgés, et MTV et VH1, et toutes ces façons dont nous avons commencé à consommer d’autres types de musique. Bien sûr ça va s’infiltrer et affecter notre talent artistique et la façon dont nous faisons de la musique. Je me dis : ‘Pourquoi devrions-nous être exclus du tableau d’ensemble ?’ La musique country devrait être une musique populaire.”

Fidèle à la tendance de protéger la musique qu’elle aime, McBride s’assure également d’honorer les personnes qui ont fait de la musique ce qu’elle est aujourd’hui et rejoint “The Judds: The Final Tour”.

Un rapport d’autopsie publié le mois dernier a révélé que la matriarche Naomi Judd est décédée d’une blessure par balle auto-infligée à la tête le 30 avril. Elle avait 76 ans.

“Les Judds ont toujours été là. Ils sont une partie tellement emblématique de notre histoire musicale dans la musique country, et je me souviens d’avoir chanté “Mamma He’s Crazy” dans le groupe de reprises de mon père au Kansas et j’ai été séduit à partir de ce moment-là.” dit-elle. “Donc, toutes ces années plus tard, pouvoir être invité à faire partie de cette tournée honorant les Judds, Naomi, Wynonna, c’est passionnant et si spécial.”

McBride est particulièrement enthousiasmé par la série de concerts “parce que c’est la dernière fois que vous allez pouvoir aller écouter cette musique en direct” avec de vrais fans.

“J’espère juste que tout le monde est immergé dedans, vraiment présent”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il va y avoir une telle ambiance positive et énorme d’énergie et d’amour et de va-et-vient entre les artistes et entre Wynonna, évidemment, et ses fans. J’ai hâte de m’imprégner de ça tous les soirs.”

La chanteuse “This One’s for the Girls” s’entraîne sur sa propre tournée avant le début des spectacles de Judd, et elle aura ensuite une série de spectacles de Noël à présenter à ses fans.

“Ça s’appelle ‘The Joy of Christmas’, et c’est à peu près la 11e année que je l’ai fait dans diverses incarnations. C’est tellement amusant parce que j’aime la musique de Noël, et vous ne pouvez vraiment la chanter et la célébrer qu’une seule fois. un an”, a-t-elle déclaré. “C’est une émission très spéciale. J’essaie d’avoir quelque chose pour toute la famille.”

En ce qui concerne sa musique country bien-aimée, elle sait que la création est un processus en constante évolution.

“La musique est une chose vivante qui respire. Elle n’est jamais statique”, a-t-elle déclaré. “La chose que j’aime le plus dans la musique country – quand je regarde un nouveau groupe ou que j’entends ce que les gens font – c’est l’authenticité.

“Je pense que c’est ce que la musique country a de si spécial – la narration, des chansons sur la vraie vie et l’authenticité. Tant que nous gardons cela, c’est toujours de la musique country.”

