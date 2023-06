La star de « Modern Family », Adam DeVine, se souvient avoir été témoin d’un meurtre en face de sa maison de 2,6 millions de dollars à Hollywood Hills

Adam DeVine a affirmé avoir été témoin d’une fusillade mortelle en face de son domicile à Hollywood Hills lors d’un enregistrement de podcast en direct.

DeVine est apparu sur le podcast « This is Important » mercredi, avec les co-animateurs Anders Holm, Blake Anderson et Kyle Newacheck. La star de « Pitch Perfect » a partagé une histoire dans laquelle lui et sa femme, Chloe Bridges, ont vu un homme se faire « abattre » dans le quartier du couple.

« C’est une vraie chose effrayante qui vient de se produire », a commencé DeVine. « Alors de l’autre côté de la rue, ils organisaient ça comme un jeu de poker fou, n’est-ce pas? »

« Les gens roulaient comme des Lamborghini et des Bentley et des Rolls-Royce et des s — et comme des vieux gars, qui à coup sûr f — des prostituées et jouent aux cartes », a-t-il poursuivi, selon le New York Post.

« Et je vois ces mecs, et c’est amusant de s’asseoir et de regarder, [so] moi et ma femme, nous sommes assis sur notre balcon, et ça a l’air fou. »

« C’est là que ça devient triste », a-t-il noté. « Quelqu’un a été assassiné là-bas. »

Le département de police de Los Angeles (LAPD) a confirmé à Fox News Digital que le West Bureau Homicide enquêtait après qu’un homme de 35 à 40 ans a été abattu devant une maison de Hollywood Hills aux premières heures du 7 juin. suspect se tenait à l’extérieur de la maison en train de parler avant que la fusillade mortelle n’ait eu lieu.

« Le suspect a sorti une arme de poing et a tiré plusieurs coups de feu, frappant la victime », a déclaré le LAPD PIO à Fox News Digital. « Le suspect s’est enfui vers l’est dans un véhicule et est toujours en attente. » Le service d’incendie de Los Angeles (LAFD) et les ambulanciers paramédicaux ont répondu et ont déclaré la victime morte sur les lieux.

« J’ai appelé ça s—, j’ai appelé ça s—« , a déclaré DeVine lors de l’enregistrement du podcast. « J’étais comme ‘C’est ignoble de descendre ici’ et bien sûr, quelqu’un a été abattu. »

Un représentant de DeVine n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

On ne sait pas quand DeVine a emménagé dans la maison de Hollywood Hills, mais l’acteur a déjà fait face à un incident effrayant. La maison dans laquelle il vivait en 2015 a été cambriolée et son nouveau camion et une arme à feu ont été volés, selon des informations.

« Heureusement, ce ne sont que des trucs et personne n’a été blessé, mais ça craint que je travaille si dur pour acheter des trucs sympas et que vous les voliez parce que vous n’avez aucune ambition et que vous êtes trop stupide pour gagner assez d’argent pour acheter de belles choses », a-t-il écrit. sur Twitter à l’époque.

