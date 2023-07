La star de « Mission: Impossible », Tom Cruise, dirige Hollywood, ne s’inclinera pas devant « l’idéologie éveillée »: des experts

Tom Cruise est un nom familier depuis des décennies avec un nombre incroyable de films à succès sur son CV.

De « Top Gun » à la série « Mission : Impossible », et « Entretien avec le vampire » à « Jerry Maguire », Cruise s’est imposé comme l’une des plus grandes stars de cinéma au monde.

L’été dernier, Cruise a dominé le box-office avec « Top Gun : Maverick », qui a rapporté près de 1,5 milliard de dollars dans le monde, et son nouveau film « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One » devrait être un énorme succès lors de sa première en salles. cette semaine.

Fox News Digital s’est entretenu avec des initiés de l’industrie sur la façon dont il a réussi à maintenir son attrait pendant 40 ans et plus.

TOM CRUISE VEUT QUE LES FILMS ‘MISSION: IMPOSSIBLE’ CONTINUENT JUSQU’À 80 ANS, SUIVEZ LES PAS DE HARRISON FORD

Selon Kathy Fielder, PDG de Thrive, Cruise est si populaire parce qu’« il est familier et vous savez ce que vous obtiendrez en regardant ses films. Ils seront divertissants et bourrés d’action. Avec un gros budget et une belle intérêt amoureux. »

Elle a également commenté le penchant de Cruise pour jouer dans les superproductions estivales, en disant: « Tom Cruise possède l’été parce qu’il s’est imposé très tôt comme une star de la liste A et a toujours joué dans des films qui réitèrent cette célébrité. Tout film pour lequel il s’inscrit est un blockbuster instantané, évident à travers son succès avec « Top Gun ». Il a le facteur it que l’Amérique aime regarder. »

Fielder, dont la société s’occupe entre autres du marketing et de l’image de marque, a ajouté : « Il maintient sa popularité auprès de ses franchises établies qui créent toujours des films à succès, sans parler de sa capacité à faire ses propres cascades et à toujours bien paraître pendant qu’il les fait. »

Le travail de cascadeur de Cruise est toujours une grande partie de la conversation entourant son travail – à 61 ans, la star continue de réaliser même les cascades les plus dangereuses.

LES CO-STARS DE « MISSION : IMPOSSIBLE » DE TOM CRUISE RÉVÈLENT CE QU’IL EST VRAIMENT COMME DANS LES COULISSES

Dans une vidéo partagée sur la chaîne YouTube de Paramount Pictures, l’une de ses cascades à venir dans le dernier épisode de « Mission : Impossible » a été décrite en détail : le personnage de Cruise conduit une moto d’une falaise et chute libre avant de se sauver avec un parachute.

Avant le tournage, Cruise a mis un an à maîtriser différentes compétences qui lui permettraient de réussir la cascade – les cours de motocross, les cours de parachutisme et l’entraînement en force général étaient son objectif.

La vidéo de Paramount indique qu’il a tenté cette cascade particulière à plusieurs reprises, faisant finalement 13 000 sauts en moto et 500 sauts en parachute.

Ce n’est qu’un exemple des cascades folles qu’il a réalisées. D’autres dans la série « Mission: Impossible » impliquent de rouler à l’extérieur d’un avion volant, d’escalader le plus haut bâtiment du monde et de grimper librement sur une falaise tout en refusant un filet de sécurité.

Doug Eldridge, l’un des fondateurs de la société de relations publiques Achilles, a expliqué la séquence audacieuse de Cruise.

« Le mème récent où il montre des acteurs célèbres et leurs doubles cascadeurs, puis vous arrivez sur la place où c’est Tom Cruise et c’est le seul cadre où il n’y a qu’une seule personne… à bien des égards, c’est pourquoi les Américains aiment Cruise », a-t-il expliqué à Fox News numérique.

LA CO-STAR DE « MISSION : IMPOSSIBLE » DE TOM CRUISE DIT QU’IL N’A « AUCUNE PEUR »

« Il a certainement eu sa part de scandale – de son rôle dans la Scientologie à l’incident du saut de canapé d’Oprah… Pourtant, Cruise est resté sur le point et a toujours gardé l’essentiel, l’essentiel : raconter une histoire, la garder divertissante et rencontrez votre public là où il se trouve. »

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur ce qui a rendu Cruise si populaire, Eldridge a suggéré : « Ses films cochent trois cases clés : action, capacité et aspiration. Ses superproductions ont créé le modèle de films d’action à succès. Ses rôles dramatiques mettent en valeur sa profondeur souvent négligée de capacité d’acteur. Ses personnages jouent souvent avec notre vision ambitieuse de notre moi idéal.

« ‘Top Gun.’ « Jerry Maguire. » ‘Homme de pluie.’ « Mission(s) impossible(s) ». ‘Né le 4 juillet.’ ‘Le dernier samouraï.’ ‘Vanille Ciel.’ ‘Collatéral.’ Son catalogue est aussi riche que diversifié… mais il n’a jamais déprécié – ou abasourdi ses rôles pour – le public américain. »

Action, romance, horreur, science-fiction, western, comédie, drame – Cruise a travaillé dans tous ces genres et plus encore, et il a excellé dans chacun d’eux.

Cruise ne travaille pas autant dans le genre romantique, mais il a joué dans le classique « Jerry Maguire », qui a rapporté environ 273 millions de dollars – pas mal pour un film avec un budget de 50 millions de dollars.

Son film d’horreur le plus emblématique est sans aucun doute « Interview with the Vampire », un film basé sur un livre d’Anne Rice dans lequel il incarne un vampire vaniteux et meurtrier nommé Lestat. Bien que Rice ait exprimé sa désapprobation du casting de Cruise, elle a rapidement changé d’avis après avoir vu sa performance.

Les téléspectateurs ont accepté – le film a rapporté près de 223,7 millions de dollars.

TOM CRUISE A 60 ANS : COMMENT IL A CONQUIS HOLLYWOOD ET GAGNÉ LA FAMILLE ROYALE

Bien qu’il n’ait pas eu trop d’aventures dans le genre science-fiction, il a joué dans le très réussi « Oblivion » en 2013 – un film qui a été qualifié de son blockbuster le plus sous-estimé. Il est rarement mentionné dans les discussions sur sa longue carrière, mais a rapporté 286,1 millions de dollars au box-office.

Les films de Cruise attirent régulièrement un très large public et ses films ont rapporté des milliards de dollars au fil des ans.

Le point de vue d’Eldridge sur son incroyable pouvoir de star est simple – il reste fidèle à lui-même.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Cruise connaît son public, reste fidèle à sa formule et ne s’est jamais plié à la pression des studios ou à l’empiètement rapide de l’idéologie éveillée », a-t-il expliqué. « C’est une question » poule ou œuf « de savoir si Hollywood définit les tendances ou les suit simplement, mais quel que soit l’ordre, Cruise marche toujours à son rythme et c’est payant au box-office. »

Il a poursuivi en décrivant des exemples d’autres stars semblant se plier à la pression extérieure, en disant: « Des excuses maladroites de John Cena en mandarin (à la suite d’un commentaire inoffensif concernant Taiwan), à la décision controversée de supprimer la plantation emblématique du drapeau américain dans le film de Ryan Gosling ‘First Man’ parce que le réalisateur ne considérait pas l’alunissage comme une ‘réussite américaine’. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« À une époque où il y a plus de drapeaux ukrainiens que de drapeaux américains sur les porches de la région de DC et où Hollywood s’autocensure (et même efface l’histoire lorsque les dirigeants s’efforcent d’éviter d’offenser le marché chinois), Cruise a toujours gardé à l’esprit le public américain. lors de la réalisation de films, du développement de personnages et de l’appel aux principes centraux d’une bonne narration. »