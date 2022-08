La star de Mirzapur, Divyendu Sharma, révèle qu’il a “enseigné” le jeu à Kartik Aaryan pendant Pyaar Ka Punchnama

Divyendu Sharma alias Munna Tripathi de Mirzapur a acquis une énorme renommée pour avoir été un voleur de scène dans la série vedette Pankaj Tripathi. Cependant, avant cela, il est devenu célèbre pour avoir joué un employé solitaire frustré dans Pyaar Ka Punchnama (2011). Le personnage de Liquid de Sharma a été un succès instantané parmi le public, et ils ont trouvé son personnage le plus pertinent. PKP est également responsable de nous donner Kartik Aaryan, car c’était son premier film. Savez-vous que Divyendu a aidé Kartik à perfectionner ses compétences pendant le film ?

Tout en parlant à Siddharth Kannan, Divyendu s’est ouvert sur son voyage et a déclaré qu’il avait appris son métier en observant ses co-stars comme Shahid Kapoor et Pankaj Tripathi. Cependant, en ce qui concerne Kartik, Sharma a ajouté qu’il n’avait pas appris, mais lui avait appris quelques choses pendant PKP. Divyendu a ajouté: “Il (Kartik Aaryan) était nouveau, il n’y avait rien à apprendre. En fait, je lui enseignais. Il avait une formation d’ingénieur. Il était heureux et je me sentais bien en regardant son bonheur.”

Divyendu a fait partie intégrante de la série Mirzapur, mais son personnage est décédé à la fin de la saison 2. La co-star de Sharma, Ali Fazal, a récemment partagé une mise à jour sur le tournage de Mirzapur 3. Ali Fazal reprendra son rôle de Guddu Bhaiya dans la troisième saison de Mirzapur d’Amazon Prime Video. Ali a posté sur ses réseaux sociaux qu’il était prêt pour la préparation, les répétitions et les lectures et qu’il avait hâte de reprendre Guddu.





“Et le temps commence !!” Ali a légendé une photo dramatique de Guddu assis dans le noir avec son bâton. Préparation, répétitions et lectures Que les jeux commencent. Ab neeche se joote aur upar se bandookein fire hongi, laathi lakkad nahi. Kantaap lagao haath kamaao ! GUDDU AARAHE HAIN… apne aap.” Munna a été tué à Mirzapur 2, et Sharad Shukla a sauvé Kaleen après qu’il ait été abattu. En l’absence de Munna, la saison à venir devrait voir un transfert de pouvoir de Kaleen à Sharad.