La star de Mili Janhvi Kapoor se précipite à Mumbai pour le lancement de la bande-annonce et dit “mar mar ke aai hu”

Quelques heures avant la sortie de la bande-annonce de son prochain film, Mili, Janhvi Kapoor a été vue se précipitant dans l’aéroport de Mumbai. L’artiste courait chez lui pour se préparer à l’événement. Janhvi, épuisée, a dit aux photographes, “lancement de la bande-annonce à aaj hai, isliye thak thak ka, mar mar ke aai hu (le lancement de la bande-annonce est aujourd’hui, c’est pourquoi je suis venue si pressée)” alors qu’elle marchait rapidement dans un blanc t-shirt, pyjama et lunettes de soleil.

Janhvi a également demandé si les photographes assisteraient également aux débuts de la bande-annonce. Elle a parlé avec eux pendant un moment, puis s’est assise dans le véhicule.





Janhvi Kapoor sera ensuite vue dans l’entreprise de production de son père Boney Kapoor, Mili. Les affiches du film ont été publiées en ligne, et il est présenté comme la prochaine grande chose pour l’actrice. Mili est la première collaboration de Boney et sa fille Janhvi.

Mili est le remake hindi du thriller de survie malayalam Helen (2019) et il est dirigé par le même réalisateur, Mathukutty Xavier. Dans le film, Janhvi joue le rôle de Mili Nautiyal, une diplômée en soins infirmiers qui est enfermée dans une salle de congélation dans un centre de poulet. Selon le film original, Mili devra survivre au froid glacial et cela l’emmènera dans un voyage qui changera sa vie. Janhvi a partagé les affiches avec la légende : “Dans 1 heure, sa vie va changer… #Mili.”

L’année précédente, l’acteur avait terminé le tournage. En plus d’une note pour l’équipe et Boney Kapoor pour annoncer l’achèvement du film, elle a également partagé quelques images du plateau.

Elle a écrit : “C’est fini ! #Milli Mon premier film avec papa, dont je n’ai entendu que des histoires de toute ma vie de productrice. Mais après avoir travaillé avec toi, c’est tellement cool de dire ça !! Je sais enfin ce que tout le monde veut dire quand ils disent que vous donnez votre cœur et votre âme à chaque film que vous prenez Ce n’est pas la seule raison pour laquelle ce film est si spécial pour moi – ça a été le voyage le plus inspirant de travailler avec quelqu’un d’aussi complètement absorbé par sa concentration et l’amour pour le cinéma @mathukuttyxavier monsieur.”