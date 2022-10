La star de Mili, Janhvi Kapoor, brûle Internet dans une robe orange moulante sexy

L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor ne manque jamais de nous étourdir avec ses tenues élégantes et ses looks glamour. Mardi, l’actrice a été aperçue dans une tenue moulante orange sexy alors qu’elle posait pour les caméras à Film City.

La vidéo de Janhvi Kapoor devient virale sur les réseaux sociaux. Ses fans sont fascinés de voir l’actrice poser et magnifique dans ses tenues. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani. Partageant le clip, il a écrit: “#JanhviKapoorpendant le tournage repéré dans Film.”

Regarder la vidéo:







L’un de ses fans a commenté: “Mon Dieu, itti jyada hot toh chili bhi nhi hoti.” Le second a dit : « Elle est tellement magnifique. » La troisième personne a écrit : « Wow, cette tenue a l’air si sexy et sexy.

Pendant ce temps, Janhvi Kapoor apportera bientôt le remake en hindi du thriller de survie malayalam Helen avec Mili. La bande-annonce de Mili est sortie, et elle a certainement fait du bruit parmi les cinéphiles. Mili est dirigé par le réalisateur de l’original Mathukutty Xavier, et il met également en vedette Sunny Kaushal dans le rôle principal.





Selon la bande-annonce, Janhvi joue le rôle principal de Mili Nautiyal, une diplômée en soins infirmiers et une fille ambitieuse qui travaille dans un coin de restauration rapide. Mili fait face au défi ultime de la survie après avoir été piégée dans la salle de congélation du fast-food. Ce qui suit est le voyage de survie qui change la vie. Mili et son Hélène originale s’inspirent de faits réels. Avec Mili, ce sera la première collaboration de Janhvi avec son père producteur, Boney Kapoor.

Janhvi Kapoor est allé sur Instagram et a partagé le teaser de Mili. Les internautes font l’éloge de l’actrice après avoir regardé le teaser, l’un d’entre eux a écrit : ” Respect à tous ceux qui sont impliqués là-dedans, sérieusement la meilleure pièce que j’aie jamais vue sur YouTube, CHAPEAU BIEN TOUS ! J’AIME VOS VIDÉOS !!” Le second a mentionné: “La bande-annonce a l’air incroyable, j’ai hâte de la regarder sur grand écran et tout le meilleur à Janhvi, Sunny et les autres acteurs de mili ..”