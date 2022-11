La star de Mili Janhvi Kapoor a un diktat fort pour quiconque veut refaire les films de Sridevi [Watch video]

Janhvi Kapoor a une raison valable de ne pas refaire les films de sa mère et de l’acteur décédé Sridevi. Dans sa récente interaction, interrogée sur les remakes qui se déroulent à Bollywood et si elle souhaite voir ou faire partie de l’un des films de Sridevi et pense qu’elle devrait être refaite, elle a répondu: ” Je pense que personne ne devrait refaire aucun de ses films parce que personne ne le fera. être capable de faire des films comme elle”. Janhvi Kapoor a bien dit cela et nous sommes d’accord avec elle. Janhvi Kapoor se prépare pour sa prochaine sortie Mili et a reçu de nombreuses distinctions pour la même chose.