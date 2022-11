La star de Mili, Janhvi Kapoor, a acheté un bungalow en duplex d’une valeur de 65 crores ; voici tout ce que vous devez savoir sur cette somptueuse maison [Reports]

Les stars de Bollywood laissent souvent leurs fans stupéfaits en achetant de somptueuses maisons dans la ville de Mumbai où c’est le rêve d’un profane d’avoir sa propre maison. La dernière célébrité Janhvi Kapoor a fait la une des journaux en achetant un somptueux bungalow en duplex dans le quartier le plus chic de la ville de Mumbai, Bandra. Selon les rapports sur Indextap.com, la star de Mili a dépensé 65 crores pour acheter cette maison de 8 6669 pieds carrés. Oui! Les rapports affirment que le duple est une énorme étendue de 8669 pieds carrés avec une surface de tapis de 6421. L’enregistrement de la même propriété a été effectué le 12 octobre et Janhvi aurait payé 3,90 crore de roupies en droits de timbre et frais d’enregistrement. En juillet, Janhvi avait vendu son appartement de Juhu à l’acteur de Bollywood Rajkummar Rao pour 44 crores de roupies qui faisaient environ 3 456 pieds carrés.

Eh bien, les rapports indiquent également que Janhvi a acheté une maison brute en revente et envisage maintenant de faire une métamorphose somptueuse. Et elle pourrait même changer et rester à Bandra comme n’importe quelle autre célébrité. À l’heure actuelle, l’architecte d’intérieur as de la ville est Gauri Khan et elle est connue pour faire les métamorphoses les plus heureuses des maisons de célébrités, nous nous demandons si Janhvi choisira Gauri Khan Designs pour l’intérieur de sa toute nouvelle maison. Cela dit, l’actrice n’a pas encore parlé d’acheter cette maison.

Janhvi Kapoor est l’une des stars les plus aimées de la ville de Tinsel et, lentement, elle a conquis les cœurs avec ses performances, un film à la fois. En ce moment, elle attend la sortie de son prochain film Mili qui a attiré beaucoup d’attention pour toutes les bonnes raisons. Boney Kapoor est un père fier car il a produit le film et ne peut s’empêcher d’analyser sa fille Janhvi pour son travail exceptionnel dans le film. Alors qu’aujourd’hui l’absence de Sridevi qui était leur pilier leur manque énormément.