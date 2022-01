La star de « Mighty Ducks » Shaun Weiss atteint le cap des 2 ans de sobriété, les yeux reviennent à la comédie

« Puissants canards » Star Shaun Weiss a atteint deux ans de sobriété.

L’ancien acteur a été reconnu pour cette étape importante le 25 janvier par son ami Drew Gallagher, qui a partagé des mises à jour sur la lutte contre la dépendance et le rétablissement de la star avec les fans en ligne au cours des deux dernières années.

« Quel triomphe ! Félicitations @shaunweiss pour ces 2 ans d’abstinence !!! Si fier de toi mon frère – regarde-toi maintenant », a écrit Gallagher sur Facebook cette semaine, ainsi qu’une comparaison côte à côte de l’enfant star d’il y a quelques années à nos jours.

Gallagher a également fourni des mises à jour sur Weiss à Fox News cette semaine. Weiss a besoin d’une chirurgie de la hanche, a déclaré Gallagher. Bien que ce soit un léger revers pour le retour de l’acteur de 43 ans à la comédie, Gallagher a noté qu’il avait hâte de recevoir sa dernière dentition, ce qui l’aidera à « se sentir beaucoup mieux devant la caméra et juste en général ».

Weiss travaille sur certaines marchandises, selon Gallagher, alors qu’il « travaille sur sa comédie stand-up et continue de se concentrer sur son retour dans le jeu ». L’acteur de « Mighty Ducks » a exprimé son intérêt pour la co-écriture d’un livre et espère « l’utiliser comme une plate-forme » pour aider les autres à lutter contre la dépendance.

L’ancien acteur est diplômé d’un programme de tribunal de la toxicomanie en juillet dernier en Californie, a annoncé le bureau du procureur du comté de Yuba.

Au moment où il a terminé le programme, l’affaire de cambriolage de Weiss dans le comté a été rejetée. Il était arrêté à Marysville, en Californie, en janvier dernier pour avoir pénétré par effraction dans le garage d’une personne et avoir pénétré dans sa voiture.

Weiss a fait face à un certain nombre d’obstacles au milieu d’une lutte avec dépendance . Il est entré pour la première fois dans le programme du tribunal de la toxicomanie du comté de Yuba le 3 mars 2020.

« Shaun a fait preuve de persévérance lors de sa convalescence compliquée par la COVID-19[feminine pandémie. Il a dû déménager des programmes de traitement et de vie de transition à plusieurs reprises. Il a subi une chirurgie dentaire reconstructive et un membre de sa famille proche a subi un grave accident pendant son traitement », a-t-il ajouté. le bureau du procureur du comté de Yuba a déclaré dans un communiqué l’été dernier.

« Shaun a retrouvé un emploi et a voyagé à travers le pays pour faire des apparitions et signer des autographes. Il a reçu un énorme soutien d’amis et de fans du personnage, Goldberg, il a joué dans le hit de 1992 » The Mighty Ducks « », poursuit le communiqué.

Gallagher a créé une page GoFundMe au début de 2020 pour aider à sauver la vie de Weiss. L’ami a affirmé que l’acteur s’était tourné vers la drogue et souffrait de dépression suite à la perte de ses parents.

L’incident de cambriolage de Weiss a suivi deux autres arrestations en 2018. L’une était pour intoxication publique et l’autre pour vol à l’étalage .

Weiss est surtout connu comme le gardien Greg Goldberg dans la franchise « Mighty Ducks ».