La star de Midsomer Murders, John Nettles, semble méconnaissable dans les photos déterrées des débuts à la télévision

Le favori de MIDSOMER Murders, John Nettles, semble totalement méconnaissable alors que des images de son passé à la télévision ont été déterrées.

John a joué DCI Tom Barnaby dans la série classique de mystère de meurtre.

Les fans ont l'habitude de le voir sur Midsomer Murders

Il s'est fait connaître sur Bergerac

Il a quitté la série en 2011 après l’avoir rejoint lors du tournage de la série pilote originale en 1996.

S’adressant au Telegraph à propos de son rôle, John a déclaré: “Je n’aurais jamais pensé que lorsque nous filmions le pilote The Killings at Badger’s Drift en 1996, je continuerais à filmer autant d’épisodes. Ce fut une joie d’être impliqué dans une série aussi longue avec autant de bons acteurs et de superbes scénarios.

Cependant, John s’est fait un nom à la télévision auparavant et des images déterrées montrent à quel point il est différent.

Dans les années 1980, il est apparu dans le drame policier Bergerac en tant que Jim Bergerac, un sergent-détective à Jersey qui est ensuite devenu détective privé.

Le spectacle a duré neuf saisons au total avec John à la barre.

Il avait l’air super cool et pimpant pendant son mandat dans la série et a même abandonné sa chemise pour montrer son corps musclé dans le programme classique des années 80.

C’est un contraste complet avec son apparence ces derniers temps malgré le fait qu’il a vieilli avec grâce.

Après avoir quitté Bergerac et Midsomer Murders, John a aimé jouer le rôle de Ray Penvenen dans les deuxième et troisième séries du drame de la BBC Poldark.

Les photos déterrées viennent au milieu des nouvelles selon lesquelles Bergerac devrait être ramené sur les écrans avec un tout nouveau redémarrage.

Il est actuellement difficile de savoir si John jouera dans l’émission remaniée.

Jim Offman, vice-président exécutif de Paramount Network, a déclaré : “Nous avons plusieurs drames passionnants en développement, dont l’un est le classique préféré de Bergerac.

« Notre espoir est que nous pourrons commander Bergerac en série complète pour Paramount Network International.

