Mara Wilson a expliqué comment elle se sentait « honteuse » lorsque son image a été sexualisée en tant qu’actrice adolescente.

La star de Matilda, âgée de 33 ans, n’avait que 10 ans lorsqu’elle a joué dans le film populaire et a été placée sous les projecteurs.

Elle a dit qu’au cours de son adolescence, il y avait ceux qui sexualisaient son image et qu’elle « détestait ça ».

Écrivant un éditorial dans le New York Times, Mara a déclaré qu’elle avait fait des efforts «intentionnels» pour éviter les pressions pour la rendre attrayante pour les adultes, mais cela devenait de plus en plus difficile.

Mara a écrit: «J’ai vu de nombreuses actrices et chanteuses adolescentes embrasser la sexualité comme un rite de passage, apparaître sur les couvertures de magazines pour garçons ou dans des vidéoclips provocants.

«Cela n’allait jamais être moi, ai-je décidé. J’avais déjà été sexualisée de toute façon, et je détestais ça.







Mara a comparé son parcours à d’autres qui ont connu la gloire à l’adolescence, qui ont ensuite été « exploités » pour rendre leur image plus sexuelle, comme Drew Barrymore et Britney Spears.

Elle a dit qu’elle était devenue victime du «récit» selon lequel «les enfants célèbres méritent» les abus et la surveillance qui leur sont lancés dès leur plus jeune âge.

Mara a déclaré qu’en dépit d’être jeune et d’avoir choisi de jouer dans des films familiaux, on lui posait toujours des questions inappropriées lors des interviews.

Elle a poursuivi: «J’ai principalement joué dans des films de famille – le remake de Miracle sur la 34e rue, Matilda, Mme Doubtfire.

«Je ne suis jamais apparu dans quelque chose de plus révélateur qu’une robe d’été jusqu’aux genoux.

«Tout cela était intentionnel: mes parents pensaient que je serais plus en sécurité de cette façon. Mais cela n’a pas fonctionné.

Elle a ensuite révélé que les adultes lui envoyaient des messages dégradants.

Mara a poursuivi: «C’était mignon quand des enfants de 10 ans m’ont envoyé des lettres disant qu’ils étaient amoureux de moi. Ce n’était pas quand des hommes de 50 ans l’ont fait.

«Avant même d’avoir 12 ans, il y avait des images de moi sur des sites de fétichisme des pieds et des photoshoppées dans la pornographie juvénile. À chaque fois, j’avais honte.

Mara a déclaré que bien que des mesures aient été prises pour nettoyer Hollywood, elle a déclaré que c’était le public qui l’avait maltraitée.

Elle a ajouté: «Hollywood a décidé de lutter contre le harcèlement dans l’industrie, mais je n’ai jamais été harcelée sexuellement sur un plateau de tournage.

« Mon harcèlement sexuel est toujours venu des mains des médias et du public. »





Mara a poursuivi en se comparant au sort de Britney, affirmant que la principale différence entre eux était qu’elle recevait le soutien de sa famille.

La star de Matilda a poursuivi: «De nombreux moments de la vie de Mme Spears m’étaient familiers.

«Nous avions tous les deux des poupées faites de nous, des amis proches et des petits amis partageaient nos secrets et des hommes adultes commentaient notre corps.

«Mais ma vie a été plus facile non seulement parce que je n’ai jamais été célèbre au niveau tabloïd, mais parce que contrairement à Mme Spears, j’ai toujours eu le soutien de ma famille.

« Je savais que j’avais de l’argent mis de côté pour moi, et c’était le mien. Si je devais échapper à l’œil du public, je disparaissais – en sécurité à la maison ou à l’école. »

Mara a dit qu’elle possédait maintenant son histoire et où elle allait, concluant: « Le récit n’est plus une histoire que quelqu’un d’autre écrit. Je peux l’écrire moi-même. »

