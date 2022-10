La star de Masked Singer est la nouvelle favorite pour remplacer James Corden dans le Late Late Show

MO GILLIGAN a suivi les traces de JAMES CORDEN en accueillant les Britanniques – et maintenant il est aligné pour prendre sa place dans The Late Late Show.

Je peux révéler que le juge The Masked Singer est le favori pour remplacer James lorsqu’il quittera le chat américain l’année prochaine.

Getty

Shutterstock

Le Londonien a impressionné les patrons de programmes depuis qu’il a déménagé à Los Angeles pour filmer That’s My Jam, la version britannique d’une offre musicale et comique populaire aux États-Unis animée par un autre roi du chat, Jimmy Fallon.

Une source a déclaré: “Les dirigeants de la télévision ne peuvent pas en avoir assez de Mo.

Ils apprécient que, comme James quand il a commencé, Mo n’est actuellement pas un nom familier aux États-Unis, mais il a le potentiel pour l’être.

Une liste restreinte de remplaçants pour James est en cours d’élaboration et Mo est en tête de liste.

EN SAVOIR PLUS sur LATE LATE SHOW COCKPIT KARAOKÉ Tom Cruise emmène James Corden faire un tour en jet et le laisse terrifié RETOUR À LA MAISON James Corden filmera pour son dernier Late Late Show de Londres

James a annoncé en avril dernier qu’il quittait The Late Late Show pour passer plus de temps avec sa famille au Royaume-Uni.

Il en est devenu l’hôte en 2015, après le départ du comique écossais Craig Ferguson.

La star de Gavin & Stacey, James – qui a admis que se retirer était une «décision difficile» – a été un énorme succès aux États-Unis, décrochant un certain nombre de rôles de film lucratifs.

Mo a révélé en août qu’il voulait briser l’Amérique, après avoir animé The Lateish Show, le redémarrage de The Big Breakfast, ainsi que les Britanniques au Royaume-Uni.





Ses débuts devant le music bash en février dernier ont été bien accueillis. Mais James sera un acte difficile à suivre.

Pas de retour Holden

AMANDA Holden a un nouveau passe-temps favori autre que de poser dans son bikini – rôtir Jimmy Carr.

L’animatrice de Heart FM dit qu’elle ne cesse de taquiner l’humoriste pendant le tournage de la série I Can See Your Voice de la BBC1.

Et heureusement pour Amanda, Jimmy adore ça – mais ne se retient évidemment pas d’échanger des insultes avec sa co-star.

Elle a révélé: «Je peux donner aussi bien que je reçois, mais il donne normalement mieux.

“Mais j’ai fait des blagues sur les impôts, j’ai fait des blagues sur la chirurgie plastique, je me suis moqué de sa greffe de cheveux.

“Chaque fois que je peux, j’ai le genre de coups bas.

“Il aime ça! Il aime un rôti de comédie.

Amanda dit même que Jimmy fait l’éloge de ses meilleurs gags, exigeant que la production les garde dans le montage final.

Elle explique : « Il est aussi très généreux.

“Il rit souvent d’un bâillon et après il dit:” Dieu, j’espère qu’ils garderont ça. C’était vraiment drôle. Tu es vraiment drôle.

“Et que cela vienne de lui est le plus grand compliment au monde. Parce qu’évidemment, il sait de quoi il parle.

La nouvelle série de I Can See Your Voice commence ce samedi, avec Alison Hammond rejoignant à nouveau Amanda et Jimmy dans le panel essayant de déterminer si les artistes musicaux invités sont de véritables chanteurs ou non.

Paddy McGuinness revient en tant qu’hôte.

Jimmy et Amanda ne manqueront pas de matériel sur lui.

Dougray Scott rejoint le drame policier La star de FILM Dougray Scott reviendra pour jouer le flic troublé DI Ray Lennox aux côtés de Ken Stott et John Simm dans la deuxième série de Irvine Welsh’s Crime. Le drame en six parties, actuellement en tournage en Écosse, sera diffusé exclusivement sur le nouveau service de streaming gratuit d’ITV, ITVX.

La revanche du piment de Gregg

Les futurs concurrents de MasterChef doivent se méfier de contrarier Gregg Wallace.

Le co-animateur de l’émission s’est une fois vengé d’un ex-patron en laçant sa tasse de thé avec du piment.

Getty

Il a pris des mesures drastiques parce que Gregg, qui était un jeune magasinier à l’époque, avait l’impression d’être harcelé.

Dans l’épisode de ce soir d’Unbelievable on Dave, Gregg déclare : « J’avais un patron qui, j’en suis sûr, buvait trop et chaque jour il arrivait en sentant une bouteille de pinot.

«Il s’en est toujours pris à moi et à l’état de la balance.

« Quand il faisait vraiment froid, nous prenions un wozza – c’était une tasse de thé avec du whisky dedans.

“J’ai frotté un piment habanero sur le bord de sa tasse et, euh, il a juste crié.”

Vernon a joué un Blinder

Le nouveau tatouage gigantesque du dos de VERNON Kay peut déteindre après trois mois, je peux le révéler.

Le Sun a raconté hier comment le présentateur de télévision avait choqué les fans en dévoilant l’image du visage de l’ex-star de la NFL Eli Manning, qui, selon lui, était le résultat de la perte d’un pari en 2012.

Mais l’image n’est que semi-permanente.

Le tatouage a été créé par la même entreprise qui grave de faux tatouages ​​sur les stars du drame graveleux de la BBC Peaky Blinders.

La maquilleuse a appliqué un scellant semblable à un vernis pour prolonger la durée de vie de l’encrage.

Une source a déclaré: “Le tatouage a totalement trompé ses propres enfants.”

La femme de Vernon, Strictly host Tess Daly, était dans le bâillon.

Eh bien, ça m’a trompé.

Rob et Rom se promènent

OUBLIEZ les NTA ou les British Comedy Awards, le seul trophée que Rob Beckett lorgne est à Crufts.

L’humoriste participe à l’exposition canine avec Romesh Ranganathan dans la nouvelle série de Rob & Romesh Vs.

TVI

Cela survient quatre mois après que Rob a déclaré à cette chronique que le couple voulait participer à la compétition à Birmingham.

Rob, animateur de la nouvelle émission sur les relations avec les célébrités de BBC1 Unbreakable, a déclaré :

“Nous avons tous les deux des chiens, donc ce serait amusant de faire du dressage de chiens à Crufts.”

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

En plus de leurs propres animaux de compagnie, Rob et Romesh ont également participé avec des cabots plus expérimentés.

La série sera diffusée sur Sky Max plus tard cette année.