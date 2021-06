La star de Masked Dancer’s Rubber Chicken, Eddie The Eagle, révèle qu’il a refusé strictement après une offre de « dernière minute »

La dernière révélation de THE Masked Dancer, Eddie The Eagle, a avoué qu’il avait déjà refusé Strictly Come Dancing après avoir reçu une offre de dernière minute.

Les téléspectateurs ne pouvaient pas le croire lorsque le skieur de renommée mondiale – qui a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques d’hiver de 1988 – a été démasqué sous le nom de Rubber Chicken.

Érotème

Eddie The Eagle a été révélé comme le poulet en caoutchouc sur The Masked Dancer[/caption]

Eddie, qui est également devenu le sujet d’un film avant de jouer dans un certain nombre d’émissions de téléréalité, a avoué à The Sun qu’il avait tenté de tromper les juges en agissant comme un poulet lorsqu’ils lui parlaient.

Il a également révélé qu’il avait déjà refusé Strictly Come Dancing après avoir reçu une offre de dernière minute pour participer à l’émission.

Lors d’une conversation avec nous, il a avoué qu’il ne pouvait pas dire oui car il ne pouvait pas « 70 engagements ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il participerait un jour au concours de danse de la BBC, Eddie a rappelé : « Ils m’ont demandé l’année dernière, ou l’année d’avant.

Tous les sports

Eddie est devenu célèbre aux Jeux olympiques de 1988[/caption]

« Je pense que c’était l’année précédente. Mais ils m’ont demandé à la dernière minute et mon agenda était complètement rempli.

« J’avais tellement de conférences, de conférences et de dîners à faire – je ne pouvais pas annuler 70 fonctions à faire strictement. »

La star a admis que The Masked Dancer était une préférence et comme la plupart de ses engagements avaient cessé pendant le verrouillage, cela semblait être une bonne idée.

Érotème

La star vêtue d’un costume ressemblant à un jouet en caoutchouc de chien à mâcher d’un poulet[/caption]

Eddie a déclaré: «Bien sûr – et c’était le verrouillage. Donc tout mon travail d’orateur s’est arrêté brusquement.

«Je fais quelques choses par Zoom mais j’essaie de les encourager à attendre que les choses reviennent à la normale.

«Je préfère faire un événement en direct que faire un discours de Zoom. J’ai sauté sur l’occasion de sortir de la maison et d’apprendre à danser.

La star a déclaré que la zone d’anonymat de l’émission avait vraiment attiré son attention.





Il a ajouté : « C’était bien, j’ai vraiment aimé ça. Quand je répétais, je devais porter un masque, une cagoule, même des gants pour que personne ne puisse dire de quelle couleur de peau j’avais.

« Je pouvais jouer avec ça parce que personne ne pouvait savoir qui j’étais. »

Eddie a pris le monde par surprise en 1988 lorsqu’il a participé au saut à ski aux Jeux olympiques d’hiver de Calgary – le premier concurrent britannique dans l’événement époustouflant depuis 1929.