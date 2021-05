La star de Masked Dancer Mo Gilligan révèle un talent secret: il est formé au ballet et à la danse contemporaine

STRICTEMENT la star Oti Mabuse a été évoquée comme l’arme secrète de The Masked Dancer, mais il s’avère que le panéliste Mo Gilligan a plus d’expérience que vous ne le pensez.

Lors du lancement de l’émission hier, il a révélé qu’en plus d’être un drôle de personnage, il avait également de sérieux mouvements à la suite d’une formation professionnelle.

ITV

Mo Gilligan a fait du ballet et de la danse contemporaine à l’adolescence[/caption]

Adolescent, Mo est allé à la Pimlico School dans l’ouest de Londres, où il a tout appris, du théâtre au sujet qui est devenu son travail – la comédie.

Mais il a également acquis des connaissances uniques qui l’aideront dans son concert télévisé.

Mo a déclaré: «J’ai étudié les arts du spectacle et j’ai dû faire de la danse dans le cadre du cours.

«Je peux faire un peu de ballet, de danse contemporaine et d’autres trucs – j’aurais été dans le Royal Ballet mais j’ai fait mon genou.»

The Masked Dancer, qui commence ce samedi et se déroule pendant une semaine sur ITV, voit Mo et Oti rejoindre les autres panélistes Davina McCall et Jonathan Ross et animer Joel Dommett dans l’émission.

Pennsylvanie

Oti Mabuse rejoindra Mo sur le panneau The Masked Dancer[/caption]

Ils sont confrontés à la tâche difficile de regarder une douzaine de célébrités casser certains mouvements en portant une gamme de tenues bizarres qui cachent leur identité.

Ce qui signifie que les quatre fabuleux doivent deviner les visages célèbres à partir de leurs mouvements en utilisant leur compréhension de la danse.

Selon Oti, cela varie énormément parmi le panel.

Oti a déclaré: «Jonathan est le roi de la danse – il est le danseur ultime de papa. Il a ce petit mouvement de clochard.

Rex

Davina McCall « fait tout Beyonce », a révélé Mo Gilligan[/caption]

«Joel est comme le prince de la danse avec son« homme qui court »et Davina est la reine de la danse qui fait tout Beyonce.

«Mais Mo est en fait formé comme danseur – ne le saviez-vous pas? Je ne l’ai jamais vu danser mais je pense qu’il peut nous surprendre.

Espérons qu’il abandonnera les mouvements de danse de papa qu’il nous a montrés pendant The Masked Singer – ils étaient clairement un hareng rouge complet.

ITV

Jonathan Ross, le panéliste du danseur masqué de la marque Mo, « le danseur ultime de papa »[/caption]

LIRE LA SUITE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COLONNE TV BIZARRE DE ROD McPHEE

Tous de retour au château de Bev

C’était loin d’un château du Pays de Galles, mais Beverley Callard a tenté de retrouver la magie de Je suis une célébrité de l’année dernière en invitant des camarades de camp chez elle.

L’ancienne star de Coronation Street, photographiée à l’extrême gauche, a accueilli sept des douze visages célèbres qui ont participé à l’émission ITV de l’année dernière, animée par Ant McPartlin et Declan Donnelly.

Érotème

Beverley Callard, à l’extrême gauche, l’a invitée chez elle, les camarades de camp I’m A Celebrity[/caption]

Beverley est fièrement allée sur Instagram pour publier une image de ses invités avec le message: «Une merveilleuse nuit à retrouver mes camarades de camp.»

Ils étaient (de gauche à droite) la star du West End Ruthie Henshall, l’acteur des EastEnders Shane Richie, un Vernon Kay masqué, le DJ Jordan North, la journaliste Victoria Derbyshire, la gagnante Giovanna Fletcher et la danseuse AJ Pritchard.

Les seuls absents étaient la paralympienne Hollie Arnold, l’actrice Jessica Plummer et l’olympienne Mo Farah.

Pour être honnête, Beverley ne pouvait probablement pas tous les ranger dans sa maison.

Vern est un brûleur d’apprentissage

IL EST marié à Tess Daly et vient de faire son retour à la télévision dans l’émission Game Of Talents de samedi soir sur ITV – mais Vernon Kay n’a pas toujours été chanceux.

Le présentateur a révélé sur le podcast automobile Fueling Around comment il avait réussi à accélérer SIX MINUTES après avoir passé son examen de conduite.

Getty

Vernon Kay s’est fait une fois pour avoir excès de vitesse SIX MINUTES après avoir passé son examen de conduite[/caption]

Mais tout ce qui l’intéressait, c’était ce que son père lui dirait après lui avoir prêté son moteur.

Vernon a déclaré: «J’ai obtenu trois points le jour où j’ai obtenu ma licence.

«Je suis entré par la porte d’entrée et j’ai fondu en larmes. J’ai commencé à pleurer et je suis tombée dans les bras de ma mère, et elle m’a dit: « Qu’est-ce qui ne va pas? » Elle pensait que j’avais renversé quelqu’un ou écrasé la voiture.

«J’étais comme, ‘Tu ne comprends pas, papa va me tuer’. Je n’ai pas recommencé pendant 20 ans. »

Amanda est sur la chanson

La chanteuse Amanda Holden estime qu’elle a un avantage sur ses collègues devinettes sur I Can See Your Voice, qui se poursuit samedi sur BBC1.

Aux côtés d’Alison Hammond et de Jimmy Carr, elle doit essayer de déterminer quels artistes de la série seront en mesure de proposer une mélodie raisonnable simplement en les regardant.

Tom Dymond

Amanda Holden sur Je peux voir votre voix[/caption]

Amanda a déclaré: «Nous essayons de ne pas en faire une compétition entre les enquêteurs, mais nous sommes en fait très compétitifs.





«Je pense que j’ai un avantage sur eux à cause de toutes les années que j’ai passées sur scène, hors scène et dans les coulisses, dans les comédies musicales, les cours de chant et chaque partie de ma vie, la musique a été là.

Amanda a ajouté: « Je n’ai pas encore entendu Jimmy Carr fredonner. »

Espérons que son chant ne ressemble en rien à son rire. . .