La star de Masked Dancer, Christopher Dean, révèle le dernier indice qui disait aux téléspectateurs qu’il était Beagle – mais l’avez-vous repéré ?

Christopher Dean de THE Masked Dancer a révélé un dernier indice qui disait aux téléspectateurs qu’il était Beagle après avoir été démasqué.

La star de 62 ans a admis que de nombreux indices étaient « dissimulés », et il y en avait un dans le choix de la chanson pour sa danse finale que de nombreux téléspectateurs ont raté.

Lisez notre blog en direct The Masked Dancer pour la dernière action

ITV

Christopher a été démasqué hier[/caption]

S’exprimant après sa sortie de l’émission ITV, Christopher a révélé que l’équipe « travaille avec » les célébrités et prend en compte leurs styles de danse préférés.

Le patineur professionnel a poursuivi: « C’est pourquoi la routine de jeudi était Fly Me To The Moon, que Jayne [Torvill] et j’avais fait sur Dancing On Ice cette dernière série, donc ça faisait partie de l’indice !

Il a poursuivi: « Il y a beaucoup d’indices secrets que vous devez en quelque sorte sortir vos antennes pour réaliser – mais si vous connaissez la réponse, c’est facile! »

En discutant plus en détail des indices, Christopher a partagé: «Ils étaient assez cachés, je pense, ils prendraient en double tous les indices – cela pourrait être une chose, ou cela pourrait en être une autre.

Rex

Il a maintenant révélé un dernier indice caché[/caption]

Pennsylvanie

Il y a eu de nombreux clins d’œil à sa carrière de Dancing On Ice[/caption]

« Une fois que vous savez de qui il s’agit, vous dites : ‘Oh, bien sûr !’ Quand ils parlent de « bobby », cela peut être lié à Bobby Robson, au football, aux chaussures – vous emmène dans cette direction, mais cela s’applique également à ce que je fais également ! »

Pour cette raison, Jamie Redknapp était l’un des noms jetés dans le mélange alors que les fans ont théorisé qui pourrait être Beagle.

D’autres indices de l’émission comprenaient des indices selon lesquels Beagle était « quelqu’un qui aime la compétition », avec d’autres références à la « première paire de bottes » et au « livre des arbres ».

Getty

Christopher est un patineur sur glace professionnel[/caption]

ITV

Les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsqu’il s’est révélé être Beagle[/caption]









Il y avait également une référence aux conditions « nidées » dans lesquelles Christopher travaille habituellement.

Les fans ont été stupéfaits d’apprendre qu’il était celui sous le masque hier, Zoe Ball étant également révélée en tant que Llama en même temps.

The Masked Dancer se poursuit ce soir, où deux autres stars seront éliminées avant la grande finale de demain.