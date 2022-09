La star de Masked Dancer a été forcée de quitter le spectacle après une chute d’horreur dans les coulisses – mais les fans ne le sauront que samedi soir

DONNÉ tout le rembourrage de ces costumes, The Masked Dancer est l’une des émissions de télévision les plus sûres pour les candidats.

Mais une star mystérieuse regrette de ne pas avoir porté sa tenue en répétition – après avoir fait une chute et s’être tellement blessée à la cheville qu’elle a été forcée de se retirer du concours de danse ITV.

TVI

Une star de The Masked Dancer – animée par Joel Dommett, sur la photo – a été forcée de se retirer du spectacle[/caption]

TVI

Sauce tomate photographiée avec Joel dans l’émission de danse ITV[/caption]

Cela signifie désormais que trois candidats seront démasqués lors de l’émission de demain soir, au lieu des deux prévus.

Un initié du spectacle a déclaré: «C’est vraiment de la malchance. ITV ne révèle évidemment pas qui est le personnage blessé, ils attendront l’émission de samedi.

“C’est ironique qu’ils se soient blessés alors qu’ils ne portaient même pas leur costume fou parce que les célébrités sont à peine sorties d’eux dans les coulisses.”

Jusqu’à présent, seuls quatre artistes ont été démasqués dans la série de cette année, Jesse Metcalfe (Astronaute), Joanna Page (Pig), Stacey Dooley (Prawn Cocktail) et Gareth Malone (Cactus).

Les téléspectateurs qui ont regardé l’émission de la semaine dernière auront été surpris d’apprendre qu’il y aura désormais une triple expulsion demain.

Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que cela ne s’est produit qu’après que l’accident ait posé un problème aux producteurs.

Les devineurs de l’émission – Oti Mabuse, Davina McCall, Peter Crouch et Jonathan Ross – auront toujours l’occasion de déterminer qui est la troisième personne avant qu’elle ne soit révélée.

Et la célébrité entendra le chant cérémonieux habituel de “Take it Off!” alors que l’hôte Joel Dommett leur demande de se dévoiler.





La seule différence, pour des raisons évidentes mais malheureuses, est qu’ils n’auront pas une autre chance de montrer leurs talents de danseur.

Le spectacle de samedi mettra en vedette les huit danseurs masqués restants pour la première fois.

L’un d’eux aura une boiterie notable.

Brravo Tyler

Tyler West de STRICTLY courra le marathon de Londres dimanche – puis se remettra pour le spectacle de danse en gelant ses boules de paillettes.

Le DJ Kiss FM a réservé une séance de cryothérapie après la course – bravant une chambre d’air super froid pour déclencher des endorphines et soulager les muscles endoloris.

Pennsylvanie

Tyler, photographié avec sa partenaire professionnelle Dianne Buswell, a déclaré: “Je suis sûr que le long du parcours du marathon, je recevrai des questions sur Strictly”[/caption]

Tyler, associé à la danseuse professionnelle Dianne Buswell sur Strictly de la BBC, a déclaré: “Je suis sûr que le long du parcours du marathon, je recevrai des questions sur Strictly, mais ma question sera:” Avez-vous voté pour moi? Allez!’

“Je ne vais pas obtenir un temps Mo Farah, je vais juste faire de mon mieux et soutenir tous ceux qui courent à mes côtés.

“J’espère que je peux montrer que si je peux le faire tout en étant sur Strictly, tout le monde devrait penser à l’essayer.”

Parrainez Tyler sur justgiving.com/campaign/tylerandtaylor

Trouver Harry

TROUVER un jeune acteur pour jouer le prince Harry s’avère plus difficile que prévu.

Netflix a de nouveau lancé un casting à la recherche d’un chanceux pour jouer le rôle dans le drame royal The Crown.

La Méga Agence

Trouver un jeune acteur pour jouer le prince Harry s’avère plus difficile qu’on ne le pensait[/caption]

Celui qui interviendra devra avoir une “forte ressemblance” avec Harry lorsqu’il avait entre 16 et 20 ans – et une expérience d’acteur professionnel n’est PAS requise.

Une source de l’émission a déclaré: “Cela ne s’avère pas aussi simple qu’ils l’avaient espéré, trouver un Harry.

“Le tournage commence en novembre, donc la pression monte sur la recherche.”

Les Harry potentiels sont invités à envoyer une vidéo de 30 secondes “filmée à la lumière naturelle” et ne montrant que leur tête et leurs épaules, dans le but de prouver qu’ils ont ce qu’il faut pour assumer le rôle.

Si seulement la star de Harry Potter, Rupert Grint, avait 15 ans de moins. . .

C’est un an que Loose Women d’ITV a lancé sa campagne Menopause Manifesto, pour changer la façon dont le problème est traité.

Dans le cadre de cela, ils ont commandé une enquête – et il est choquant de constater que près d’une femme ménopausée sur quatre craint que son partenaire ne les quitte à cause de cela.

« Moment de folie »

La star de VIRGIN Radio Graham Norton avait une raison supplémentaire d’être choquée par Will Smith giflant le comique Chris Rock aux Oscars de cette année.

Il estime que l’action de l’acteur Will était en contradiction avec son apparence dans l’émission de discussion de la BBC de Graham.

S’exprimant au Norwich’s Theatre Royal, il a déclaré: «Nous avons cette idée qu’il a cassée, mais le Will avec qui j’ai passé du temps est tellement responsable, discipliné et conscient de qui il est.

“Ce moment de folie, nous ne saurons jamais ce qui s’est passé.”

POUR les célébrations du 60e anniversaire de James Bond, The Sound of 007 est sur Amazon Prime Video à partir de mercredi – James Bond Day.

Il s’agit d’un enregistrement exclusif du concert de charité officiel du 4 octobre et mettra en vedette les crooners à thème de Bond Dame Shirley Bassey et Lulu.

Le travail de mamie

DAVID WALLIAMS et Sheridan Smith seront co-vedettes dans une adaptation télévisée de son livre pour enfants Gangsta Granny Strikes Again.

Le livre est la suite du conte original de David de 2011 – transformé en film deux ans plus tard, avec Miranda Hart.

Bbc

Une suite de Gangsta Granny, sur la photo, sera transformée en une adaptation télévisée[/caption]

Sheridan a déjà joué avec David dans des versions télévisées de ses livres pour enfants, Mr Stink et Ratburger.

Dans leur dernière sortie, qui sera diffusée l’année prochaine, ils incarnent Mike et Linda, les parents de Ben (Archie Yates) à qui manque sa grand-mère décédée.

Mais alors les indices de nouveaux vols ressemblent, curieusement, au travail de sa grand-mère.

David dit: “C’est un plaisir de revoir ces personnages.”