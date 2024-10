La star de Marvel, Simu Liu, dénonce l’entreprise de thé Boba du Québec et du Canada pour « appropriation culturelle » lors de l’épisode Dragon’s Den

« Il y a… la question de l’appropriation culturelle », a déclaré Liu. « Il y a le problème de prendre quelque chose qui a une identité très distinctement asiatique et de « l’améliorer », entre guillemets, ce qui me pose problème. »

Et il a insisté sur le manque de reconnaissance des racines taïwanaises de Boba dans son emballage et son image de marque.

« J’ai créé cette société de capital-risque pour de nombreuses raisons, mais principalement pour encourager les entrepreneurs issus de minorités », a déclaré Liu. « Et non seulement j’ai l’impression que cela ne se produit pas ici, mais que je soutiendrais une entreprise qui profite de quelque chose qui me semble si cher à mon héritage culturel. »

Sans surprise, Liu a laissé passer l’opportunité d’investir dans l’entreprise, bien que plusieurs de ses collègues Dragons aient été intéressés, et l’investisseur Manjit Minhas a finalement accepté de soutenir le couple à hauteur d’un million de dollars.

L’épisode a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs étant irrités par les fondateurs de Bobba ainsi que par les Dragons qui les soutiennent.

« C’est toujours comme ça, n’est-ce pas ? Vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes de l’ethnie d’où provient cette nourriture pour réellement préparer cette nourriture », a lancé un TikToker coréen-américain qui s’appelle Soogia1. « S’il n’y avait pas eu ces deux-là… Dieu sait ce que vous obtiendriez en sortant pour le boba. »

Liu a finalement pris la parole en publiant sa propre vidéo TikTok dans laquelle il disait qu’il maintenait ses inquiétudes concernant l’entreprise, mais pensait également que certaines personnes étaient allées trop loin, décrivant « des menaces de mort, du harcèlement, de l’intimidation et du pilonnement de chiens » qui les fondateurs en avaient fait l’expérience depuis.

« Je pense que nous commençons à perdre l’idée de ce qu’est, en fin de compte, l’énergie positive de tout cela, à savoir éduquer les gens, rendre le monde meilleur, faire prendre conscience aux gens que, vous savez, certaines choses ne le sont pas. » Ce n’est pas bien d’un point de vue culturel », a déclaré Liu.

Tout en affirmant qu’il pensait que la marque devrait être tenue responsable des « critiques valables », Liu a déclaré qu’il pensait que Frenette et Fiset étaient apparus sur L’Antre des Dragons de « bonne foi » et que leur exposition aux « conversations culturelles » comme celle qu’il a suscitée était limitée. « Nous sommes en 2024 et nous espérons que les gens feront leur part et s’éduqueront », a-t-il déclaré. « Mais j’essaie de donner la grâce et je demande beaucoup de grâce. »

Minhas a fait marche arrière en publiant une vidéo dans laquelle elle expliquait qu’elle avait changé d’avis après la diffusion de l’émission. « Après plus de réflexion, de diligence raisonnable et après avoir écouté bon nombre de vos opinions, je n’investirai pas dans Bobba Tea », a-t-elle déclaré.

Et la marque a publié un long mea culpa sur Instagram dans lequel elle affirme assumer la responsabilité de ne pas avoir reconnu l’histoire et les origines de ses produits. « Nous réévaluerons nos stratégies de marque, d’emballage et de marketing pour nous assurer qu’elles reflètent une représentation respectueuse et précise de notre partenariat taïwanais et des racines culturelles du bubble tea », peut-on lire dans le message.

De nombreux commentateurs ont été contrariés par le fait que Liu, dont les mémoires de 2022 portent le titre, a été bouleversé par tout l’épisode. Nous étions des rêveurs : une histoire d’origine de super-héros immigranta dû faire le gros du travail en soulevant le problème, en éduquant les gens à ce sujet, puis en défendant les propriétaires de l’entreprise.

« Merci d’avoir pris la parole, vous aviez tellement raison! » un commentateur écrit. «Ils étaient vraiment irrespectueux et inconscients de cela. Même les autres juges ne comprenaient pas ce qui se passait. J’aurais aimé qu’ils vous soutiennent davantage.

Beaucoup ont félicité Liu pour la façon dont il a tout géré.

« Votre capacité à sympathiser avec eux fait ressortir un niveau [of] un respect presque inconnu », a écrit un commentateur sur sa publication TikTok. «C’est un moment très instructif. Merci d’être un exemple de grâce, de patience et de professionnalisme.