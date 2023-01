La star de Marvel publie son premier selfie après un accident — RT Games & Culture

La star hollywoodienne Jeremy Renner, qui a joué Hawkeye dans l’univers cinématographique Marvel, a publié son premier selfie après un accident de déneigement.

La photo, prise depuis son lit d’hôpital au Nevada, est apparue sur sa page Instagram mardi. On y voit l’acteur avec des ecchymoses sur le visage et des tubes à oxygène dans le nez.

“Merci à tous pour vos aimables paroles” a écrit le double nominé aux Oscars. «Je suis trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie de l’amour à tous.

La publication a reçu plus de 4 millions de likes au cours des premières heures, les fans souhaitant à Renner un prompt rétablissement. Des messages de soutien sont également venus d’autres stars du MCU, notamment Chris Pratt, Chris Hemsworth et Paul Bettany. « Dur comme des clous. Je t’aime mon pote, “ Chris Evans, qui jouait Captain America, a écrit.















Renner a été transporté à l’hôpital par hélicoptère le jour du Nouvel An après un accident devant son domicile dans le comté de Washoe, au Nevada. Un représentant a déclaré que l’homme de 51 ans était dans un état critique mais stable après avoir souffert “Traumatisme thoracique contondant et blessures orthopédiques.” Il a été opéré lundi.

Les détails de l’accident ont été révélés mardi par le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, qui a déclaré que Renner avait été renversé par un chasse-neige, qui a commencé à rouler tout seul.

L’acteur a utilisé la dameuse à chenilles PistenBully pour extraire sa voiture, qui était conduite par un membre de la famille, d’un monticule de neige. Lorsqu’il est allé parler au parent, la charrue s’est mise à bouger toute seule.

“Dans un effort pour arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner a tenté de se remettre dans le siège du conducteur… c’est à ce moment-là que M. Renner a été renversé”, dit Balaam.

Renner a eu sa grande chance en 2008 avec le drame de guerre “The Hurt Locker”, qui a reçu un Oscar du meilleur film, et lui a également valu une nomination pour le meilleur acteur. En plus de jouer dans plusieurs projets Marvel, il est également apparu dans deux films “Mission : Impossible” et des films tels que “Arrival”, “The Bourne Legacy” et “American Hustle”.