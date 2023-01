La star de Marvel, Jeremy Renner, “critique mais stable” après un accident alors qu’il déneigeait

La star de Marvel, Jeremy Renner, est dans un “état critique mais stable” après s’être blessé en déneigeant à Reno, dans le Nevada, ce week-end, a déclaré son porte-parole. L’accident a eu lieu dimanche et l’acteur de “Hawkeye” reçoit “d’excellents soins”, a rapporté le site de divertissement Deadline.

“Nous pouvons confirmer que Jeremy est dans un état critique mais stable avec des blessures subies après avoir subi un accident lié aux conditions météorologiques alors qu’il déneigeait plus tôt dans la journée. Sa famille est avec lui et il reçoit d’excellents soins”, a déclaré le porte-parole.





Selon le point de vente, Renner, 51 ans, avait été transporté par avion plus tôt dimanche à l’hôpital. Le double nominé aux Oscars a une maison à Reno, près de Mt. Rose – Ski Tahoe. Des rapports locaux ont indiqué que la région a connu une tempête hivernale le soir du Nouvel An qui a entraîné des pannes de courant dans 35 000 foyers du nord du Nevada. Sur le front du travail, Renner sera ensuite vu dans la deuxième saison de “Mayor of Kingstown”, dont la première est prévue le 15 janvier sur Paramount +.

Au fil des ans, Jeremy est apparu dans un certain nombre de films acclamés par la critique et à succès financier. Dans l’univers cinématographique Marvel, il est surtout connu pour avoir joué Clint Barton, ou Hawkeye, dans tous les films Avengers et la dernière série Web Hawkeye.. (Avec les entrées de PTI)



