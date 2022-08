La star de Marvel, Frank Grillo, déchire la criminalité croissante de LA après que son entraîneur de boxe a été tué par balle: “Besoin de se réveiller”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de Marvel, Frank Grillo, parle de la montée de la criminalité à Los Angeles après que son entraîneur de boxe a été abattu la semaine dernière.

Grillo, qui incarne Crossbones dans “Avengers” et “Captain America”, pleure la perte d’Azuma Bennett, qui a été tué devant un dispensaire de marijuana le 12 août.

“Il a fait en sorte que tout le monde se sente bien à l’entraînement”, a déclaré Grillo à KNBC. “Je ne sais pas ce qui est arrivé à Los Angeles pour qu’un beau mec comme lui se fasse tirer dessus et tue pour rien.”

Selon le New York Post, Bennett, 30 ans, a été abattu “au moins huit fois” et est décédé avant d’atteindre un hôpital voisin. À ce stade, les enquêteurs n’ont identifié aucun suspect ni partagé de mobile pour le crime.

OWEN WILSON DIT QUE MARVEL L’A ” GRONDE ” ” PLUSIEURS FOIS ” POUR PARTAGER DES INFORMATIONS SUR SON RÔLE ” LOKI “

Le natif australien a formé plusieurs clients de haut niveau, dont Grillo. Sa liste de clients comprenait également le combattant de l’UFC Jason “Mayhem” Miller et les chanteurs Kiana Ledé et Eddie Benjamin.

Grillo s’est rendu sur Instagram vendredi pour partager plusieurs articles sur la mort de Bennett. Grillo a sous-titré un message : “Nous, à LA, devons nous réveiller avec ce qui est devenu un phénomène courant.”

Dans un autre, il a écrit: “Peut-être que nous pouvons forcer la main des pouvoirs en place pour qu’ils se débarrassent de leur a—- et réparent ce s—.”

Une page GoFundMe a été lancée pour Bennett au nom de son gymnase, Fortune Gym.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Azuma était unique en son genre”, indique le communiqué sur la page. “Un athlète exceptionnel, un combattant, un entraîneur d’enseignants et un ami / compagnon pour tant de personnes. Nous avons perdu l’un des meilleurs. Il ne méritait pas cela. Il était gentil avec tous ceux qu’il rencontrait et engageait toujours tout le monde dans le gymnase avec son énergie positive et sa personnalité attachante.”

En avril, les fusillades à Los Angeles ont augmenté de 69 % depuis 2020. Les crimes violents ont augmenté de 7,2 % par rapport à l’année dernière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les vols qualifiés sont en hausse de 18,5 % par rapport à l’an dernier. Les vols de voitures sont en hausse de 40% par rapport à 2020, selon le Los Angeles Times.