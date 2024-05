La star de Marvel décroche son premier rôle au cinéma après un accident

il y a 5 heures Hélène Bushby ,Journaliste culturel

Getty Images Jeremy Renner rejoindra Daniel Craig et un line-up étoilé dans le prochain film Knives Out

La star de Marvel, Jeremy Renner, a endossé son premier rôle depuis son accident de chasse-neige en 2023, rejoignant le casting du troisième film Knives Out. Renner rejoint un line-up étoilé pour la suite du meurtre et du mystère, intitulée Wake Up Dead Man, aux côtés de Glenn Close, Andrew Scott, Kerry Washington et Josh O’Connor, selon le Hollywood Reporter. Daniel Craig reviendra dans le rôle de Benoit Blanc, le détective avec une voix traînante typique du sud des États-Unis et un talent pour résoudre des meurtres. La semaine dernière, le réalisateur et scénariste nominé aux Oscars, Rian Johnson posté à propos du nouveau film sur Instagram: « Nous sommes sur le point de passer en production et JE SUIS LÉGÈREMENT EXCITÉ. » Renner se remet depuis qu’il a été laissé dans un état critique lorsqu’il a été accidentellement renversé par son propre chasse-neige le jour du Nouvel An 2023.

Il s’est cassé 38 os et a fait reconstruire sa cage thoracique avec du métal, des plaques de métal placées sur son visage pour soutenir son orbite et des tiges de titane insérées dans l’une de ses jambes. le Hollywood Reporter a dit. L’accident s’est produit alors que l’acteur tentait de sauver son neveu, coincé dans une voiture dans la neige. Renner a réussi à remorquer la voiture, mais quand il est sorti, la charrue a glissé et l’a écrasé. Il a déclaré en janvier que le fait de savoir qu’il avait « beaucoup de raisons de se battre » l’avait aidé à surmonter les conséquences. L’acteur nominé aux Oscars, connu pour avoir joué Clint Barton/Hawkeye dans la franchise Marvel et pour ses rôles dans d’autres films dont The Hurt Locker et Arrival, a également récemment parlé de sa carrière. Il a dit à Collider il n’a pas exclu un retour aux films Mission : Impossible, ayant quitté la franchise pour passer plus de temps avec sa fille.

Jérémy Renner/Instagram Le rapport d’accident de la police indique que Renner a tenté de pénétrer dans la cabine du chasse-neige pour arrêter le véhicule.