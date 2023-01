La star de Marvel “critique mais stable” après un accident — RT Games & Culture

L’acteur Marvel Jeremy Renner est dans “critique mais stable” état après un accident de déneigement le jour de l’An. Les circonstances exactes de l’accident sont restées floues, la police le décrivant comme un “incident lié aux conditions météorologiques”.

La police a déclaré que l’acteur avait été transporté par avion “dans un hôpital de proximité” et a confirmé qu’il était “la seule partie impliquée dans l’incident.” Une tempête de neige venait de frapper la région, laissant 35 000 personnes sans électricité, selon le Reno Gazette-Journal.

Le sergent Kristin Vietti du bureau du shérif du comté de Washoe a déclaré au site d’information Deadline que la police avait « a répondu à une blessure traumatique » dans la zone de la Mt. Rose Highway à Reno, Nevada vers 9 heures du matin dimanche.

L’équipe d’enquête sur les accidents majeurs du ministère est “recherche actuellement sur les circonstances de l’incident”, elle a ajouté.















Un porte-parole du double nominé aux Oscars a déclaré que Renner était “Recevoir d’excellents soins” et fournirait une mise à jour lorsque cela serait possible.

L’acteur, surtout connu pour son rôle de super-héros Clint Barton dans les films Marvel, possède une maison dans la région du lac Tahoe dans les montagnes de la Sierra Nevada.

Il a fréquemment posté à ses 18,1 millions d’abonnés Instagram des conditions météorologiques dangereuses auxquelles la région est confrontée.

Dans une vidéo publiée en décembre, Renner a déclaré qu’il avait “tellement de respect pour la Terre Mère et la Nature Mère,” ajouter: “Je m’attends à perdre le combat, mais je ferai toujours de mon mieux.”

Renner a également révélé précédemment qu’il était bénévole auprès des services d’incendie locaux et envisageait même de construire une caserne de pompiers sur sa propriété.

“Je suis en train de construire une station dans la maison de Tahoe car c’est une zone chaude pour les incendies”, a-t-il déclaré dans The Kelly Clarkson Show en août dernier.

Renner a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur en 2010 pour son rôle dans The Hurt Locker et a reçu une nomination à l’Oscar du second rôle pour The Town un an plus tard.